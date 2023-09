Convocados por la Comisión de Centro de Atención Especializada de Santiago, en torno a un centenar de trabajadores del CHUS se congregaron ayer ante las puertas del Clínico para exigir que se vuelva a dotar de personal al área de extracciones del Laboratorio Central del complejo hospitalario, que era el encargado de realizar las analíticas a los pacientes ingresados.

El secretario de dicha comisión, Diego Rodríguez, explicó en conversación con este periódico que la eliminación de estas seis enfermeras supone una sobrecarga de trabajo para el personal que está en las unidades de hospitalización, que se ven obligadas a asumir el trabajo que habían venido realizando hasta el verano las vinculadas al laboratorio central.

Aseguró que el desmantelamiento fue paulatino desde la época estival, con la excusa de cubrir las vacaciones de verano, y que desde mediados de agosto ya no ha vuelto a funcionar.

Indicó que los miembros de la comisión mantendrán hoy la reunión ordinaria mensual con la Gerencia del CHUS, si bien apuntó que no tiene grandes esperanzas de que se vaya a solucionar, puesto que ya le plantearon el problema hace quince días, sin que por ahora hayan obtenido respuesta, y señaló que lo que se les dijo es que esas seis enfermeras “habían sido reubicadas en otras unidades de hospitalización, sin especificar en cuáles, y además solo en el Clínico ya hay veinte unidades, con lo que la sobrecarga es evidente”.

Recalcó que, al no ser cubiertas las analíticas por esta área, conlleva que se hagan más tarde y con un mayor esfuerzo del personal en planta.

Protesta en la sanidad privada

Unos doscientos trabajadores de la sanidad privada se manifestaron también ayer en Santiago para demandar un convenio justo en A Coruña, provincia en la que según indicó a este periódico el representante de la CIG Miguel Tizón, el personal tiene la jornada laboral con más horas anuales de toda la comunidad.

Convocada esta protesta junto a los sindicatos UGT y CCOO, la misma forma parte del calendario de movilizaciones que tienen previsto llevar a cabo para negociar un convenio justo y en el que no se toquen una serie de derechos como “á percepción do 100% da incapacidad temporal ou aos trienios”, puesto que según indicó Miguel Tizón “néganse a negociar se non renunciamos a estes dereitos, e son dúas liñas polas que non imos pasar”.

Recordó que el sector sanitario privado es fundamentalmente de mujeres y está muy precarizado, y aseguró además que el personal no está cobrando los domingos que trabaja.