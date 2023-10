La huelga indefinida de los trabajadores del servicio de limpieza de Correos por los impagos de la concesionaria, que adeuda varios meses al personal, no parece tener una solución a corto plazo. La empresa pública señaló a este diario que “ha iniciado el proceso de rescisión del contrato de esta empresa (JCórdoba)”, pero los sindicatos se muestran escépticos con la medida, ya que “eses trámites levan tempo e podemos chegar a xaneiro sen cambiar de empresa. Dubido que entre outra cando o conflito principal é con Correos”, afirma el representante de CIG-Servizos, Xavier Torea.

El conflicto, que afecta a unos 300 trabajadores de toda Galicia y a una veintena de la comarca de Compostela, lleva abierto desde principios de septiembre, cuando se produjo la convocatoria de una huelga indefinida ante los impagos de las nóminas desde el mes de junio por parte de JCórdoba, que se encarga del servicio de limpieza en 15 provincias españolas. Ante la falta de soluciones, el personal aprobó el pasado fin de semana la prolongación del paro durante al menos un mes más, así como incrementar las acciones reivindicativas. De este modo, ayer se produjeron concentraciones frente a la oficina de la rúa do Franco y en el CTA de Lavacolla.

“Non temos comunicación directa con Correos, que se nega a recibirnos e a informarnos, nin nos deixa presentar un escrito indicando as nosas necesidades e problemáticas que vemos”, denunció Torea, que además lamentó la actitud de la Policía en las movilizaciones de ayer. “Saben que Correos está vulnerando a lei de contratos e a Policía non quere exercer, porque é un delito penal, cando é a súa función principal”, apuntó. Además, los representantes sindicales cuestionan el proceso de adjudicación. “Pedimos a anulación do contrato e que se investiguen as irregularidades de como entrou esta empresa, porque dubido que o fixera sen compadreo coa dirección de Correos”, añadió Torea. Así, considera que “alguén desde o Goberno ten que investigar como entrou esta empresa e incluso pedir a dimisión da cúpula de Correos por permitir que media España estea agora en conflito porque non cobran os traballadores”.

Problema de higiene

Mientras, los efectos de la huelga son notables en las oficinas de la entidad, como la situada en la rúa do Franco de Santiago, donde ayer podía verse la suciedad acumulada en su interior. De hecho, Manuel Anxo Álvarez Amado, secretario de Organización de CIG-Correos, indicó que “nalgúns centros de traballo o persoal ten mesmo que desenvolver a súa actividade con tapa bocas e ir provisto de repelentes contra insectos”. Además, añadió que “o mesmo ocorre nos baños que hai semanas que nin podemos usar debido á falta de hixiene e o cheiro que hai”.

En el caso del CTA de Lavacolla, Xavier Torea explica que “tivo que intervir a inspección de traballo por falta de hixiene e tiveron que enviar unha empresa para facer unha limpeza”. Los trabajadores añaden que el servicio de prevención de riesgos laborales de Correos emitió un informe en el que destaca que “a curto prazo os actuais riscos existentes poden pasar a ser considerados como Risco Grave e inminente conforme o artigo 21 da Lei 31/1995, paralizándose automaticamente a actividade e notificando a situación á autoridade laboral”.