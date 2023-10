As familias dos colexios Raíña Fabiola e Pío XII poderán estacionar de balde durante 15 minutos nos horarios de entrada e saída do centro escolar no aparcamento A Catedral, situado na rúa de Galeras. Así o acordou a Concellería de Mobilidade cos responsables do estacionamento, co obxectivo de paliar os problemas de circulación e aparcamento na contorna dos dous colexios.

O concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, explicou que o obxectivo do acordo é "mellorar as dinámicas de entrada e saída dos dous colexios, onde se rexistran importantes problemas de circulación neses horarios determinados, con moitos vehículos estacionados en dobre fila, ocupando beirarrúas, e manobrando de xeito que se poden xerar situacións de risco para os nenos e nenas". A veciñanza da zona da Estila denuncia “unha afluencia de tráfico insostible” As familias interesadas en utilizar o aparcamento de Galeras teñen que solicitar unha tarxeta moedeiro nas dependencias do estacionamento, presentando un xustificante de ser membro da comunidade escolar dos dous colexios. Con ela, terán dereito estacionar 15 minutos de maneira gratuíta e, se se excede ese tempo, tan só terán que abonar a tarifa correspondente a eses minutos. Modificacións de tráfico e liñas de autobús por mor dunhas obras de canalización dende este xoves en Santiago O acordo acadado co aparcadoiro A Catedral é similar aos que xa funcionan para outros centros educativos como o López Ferreiro ou o San Jorge, que poden estacionar de balde uns minutos no aparcamento de Xoán XXIII; ou cos colexios Compañía de María, Doña Emma e Orfas, que poden utilizar o estacionamento de Belvís co mesmo fin.