El arpista compostelano Manuel Vilas reivindica este viernes en el festival barroco del Ateneo a “las actrices músicas del siglo XVII” como la artista gallega Manuela de Escamilla (Monforte de Lemos, Lugo, 1648 - Madrid, 1721), parte de un recital llamado El retorno de las musas (romances, bailes y tonadas del barroco hispano), donde se presenta como Ars Atlántica, grupo que fundó en 2008.

Actúa esta vez con Vanesa Muela (voz y percusión). Aparte de música, Manuel ofrecerá un relato de anécdotas que resumen su dualidad de experto arpista a la par que investigador. Estarán en el Teatro Principal a las 20.00 horas, con entradas a 10 euros.

“Es un proyecto sobre una parte de la música en España ligeramente desconocida, las actrices músicas del siglo XVII, una serie de mujeres actrices que cantaban, bailaban, tocaban instrumentos y que triunfaron, es más, arrasaron en esa época. Es un fenómeno que se asocia a las grandes ciudades del centro de la Península como Madrid o Valladolid pero había compañías teatrales de todo tipo, grandes y otras modestas que recorrían toda España. Una de las actrices más importantes de entonces era gallega, Manuela de Escamilla, nacida en Monforte, que estuvo en cantidad de obras de los autores más importantes del XVII, aparte de participar en el repertorio palaciego. De su vida sabemos que fue tan requerida que el monarca de ese momento, Carlos II, llegó a llamarla y le ofreció pensión vitalicia por escuchar una sola canción, cosa que, al final, no sucedió porque sus ministros le dijeron que el país no estaba entonces como para hacer ese gasto, pero eso da una idea de la importancia y el poder que algunas de esas mujeres tuvieron. Mientras en Inglaterra, hasta finales del XVII, a las mujeres no les estaba permitido subirse a un escenario, aquí en España sí accedían y algunas incluso tenían su propia compañía. Además, si hacían algún delito, los poderes de la época se lo pasaban por alto”, detalla Manuel Vilas en charla telefónica con EL CORREO GALLEGO.

En el concierto del viernes dentro del festival de música barroca y antigua que celebra el Ateneo, Manuel Vilas tocará el arpa interpretando parte del repertorio que cantaban aquellas pioneras, y lo aliñará con anécdotas y la voz de la vallisoletana Vanesa Muela.

“De cara a este proyecto tuve que pensar mucho en el tipo de voz que se requería, ya que se necesita a una cantante muy buena y muy reconocida en el mundo de la música tradicional por el concepto de teatralidad que tiene la propuesta, y Vanesa Muela es esa cantante, ya que además toca muchos instrumentos de percusión como hacían muchas de estas mujeres del XVII”.

Este maestro de las arpas antiguas, esas que van del X al XVIII, “porque la vida no da para más”, apunta con humor, tocará en el Principal un arpa de dos órdenes, “la típica que usaban las compañías teatrales, con dos filas de cuerdas cruzadas, un arpa que se desarrolló mucho en el XVII. Es de cedro y nogal con incrustaciones de ébano”.