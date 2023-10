As cantatas italianas de Haendel inauguran este lunes 16 de outubro a semana grande do Festival Ateneo Barroco 2023 cun concerto no Salón Teatro (20 h.) de Santiago. E estará introducido por unha breve sesión explicativa sobre Haendel e a cantata. As entradas de 10 euros poden mercarse na web do festival (https://festivalateneobarroco.gal) e do Ateneo de Santiago (www.ateneodesantiago.gal). A semana principal da quinta edición do Festival de Música Antiga e Barroca comeza este luns co programa Cantatas de Haendel: Armida e Agrippina. A intérprete vocal, inspiración e expresión, onde a soprano vasca Jone Martínez, nunha colaboración co conxunto galego Camerata Boccherini, dirixido polo violinista Massimo Spadano, interpretará as dúas grandes cantatas do período italiano de Georg Friedrich Hände (Halle, Alemania,1685 -.1759, Londres, Reino Unido) inspiradas en Armida e Agrippina, “fermosas, dramáticas e esixentes obras, que exploran os recursos técnicos e expresivos da voz”, sinalan os organizadores na súa nota de prensa.

El festival de música barroca destaca en la agenda del Ateneo Jone Martínez colabora coas principais orquestras de España. Pola súa banda, o conxunto Camerata Boccherini, fundado polo violinista Massimo Spadano na Coruña hai dúas décadas, é un ensemble de formato variable que afonda na tradición musical. A continuación, o martes, 17 de outubro, celebrarase a segunda sesión do Ciclo Cinema, Doc, Música, na cal o arpista compostelán Manuel Vilas presentará, baixo o título A tradición oculta, unha escolma de material escrito e visual, cinematográfico, videográfico e musical, coa intención de reflexionar e poñer “en evidencia a profunda débeda que a música clásica ten coas músicas de tradición”. Esta actividade, de acceso gratuíto, terá lugar ás 19.00 h. na Rúa do Vilar, 19.