Se ha cancelado el Samain Folk Festival (Entre lendas e misterios) previsto en la sala Capitol de Santiago de cara a la noche del martes 31 de octubre con conciertos de Xurxo Fernandes, Xosé Lois Romero & Aliboria y Bouba. El importe de las entradas será devuelto de forma automática a los compradores, según detalla la nota online del conocido local compostelano.

Más allá de factores objetivos que hayan podido influir en la cancelación, como puede puede ser la abundancia de propuestas en la agenda de conciertos de Compostela durante este inicio de la temporada de otoño, se da el hecho de que la estrella del cartel, Xurxo Fernandes, hizo un concierto de entrada libre esta misma semana como parte del reciente foro profesional Focus Galicia, durante una noche compartida en la misma Capitol con Budiño y MC and Nación Quilombo. Antes, en verano, realizó una buena actuación también con acceso gratuito en la Praza da Quintana dentro de las Fiestas del Apóstol.

Fernandes, en gira con un disco llamado "Levaino", estuvo hace poco en A Coruña como invitado del concierto que Rodrigo Cuevas (influencia de su propuesta folk) como parte del ciclo Noites do Porto, y el sábado 4 de noviembre volverá a la ciudad herculina para colaborar en la actuación que Sisters In The House harán en el Teatro Colón.