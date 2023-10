En pleno periodo de comercialización de los viajes del Imserso para la temporada 2023-2024, las largas colas a las puertas de las agencias fue una de las imágenes de la jornada de ayer en la capital gallega, reflejo de las ganas de viajar que tienen los mayores de Santiago. “Este año hemos notado mucho más movimiento que en ediciones anteriores, lo cual denota que la gente quiere viajar, teniendo en cuenta, además, que los viajes del Imserso suponen una gran oportunidad de hacerlo a un precio más económico”, comentan en una de las agencias de la ciudad, después de que el Programa de Turismo Social del Imserso fijase para la jornada de este viernes la fecha para que los acreditados no preferentes realizasen sus reservas. La gestión se podía realizar a través de la página web de Turismo Social (Avoris), con su DNI y su clave de acreditación, o en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI.

No obstante, la elevada demanda para conseguir un viaje también tuvo su cara negativa, puesto que algunos mayores, después de muchos minutos aguardando en la cola, se quedaron sin la posibilidad de realizar la reserva, puesto que "ya no había plazas disponibles". “He estado esperando desde las nueve de la mañana, y me he quedado sin viaje. Ya se habían agotado cuando me han atendido”, afirma una compostelana de 85 años, quien este año se ha quedado sin la opción de ir a un destino turístico español. “Suelo ir con una amiga; me hubiese gustado ir a Valencia o Málaga”, comenta muy contrariada por quedarse sin viaje. Una sensación que también transmitían otras de las personas que finalmente se han quedado fuera del reparto de viajes.

Destinos y precios

Los precios de esta temporada varían según el destino y el número de noches (entre 3 y 9) y oscilan entre los 124 euros y los 435 euros, incluyendo alojamiento, pensión completa y transporte. En el lote de costa peninsular, las estancias en Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana con transporte suponen un precio de 290,07 euros para nueve noches y 228,93 euros para siete noches. En el caso de no incluir transporte, las nueve noches se ofertan por 253,65 euros y las siete noches por 210,72 euros.

Para las islas, los viajes a Baleares con transporte son por 331,49 euros y 267,63 euros para estancias de nueve y siete noches, respectivamente, mientras que sin transporte el precio supone 253,77 euros y 210,47 €. En cuanto a Canarias, las estancias de nueve noches con transporte cuestan 435,95 euros y las de siete, 355,30. Sin transporte, viajar al archipiélago incluyen un precio de 253,65 euros y 210,39 €, respectivamente.

Para el último lote, turismo de escapada, los precios son los siguientes: circuitos culturales (cinco noches y 293,16 euros), turismo naturaleza (cuatro noches y 286,82 €), capitales de provincia (tres noches y 124,68 €) y Ceuta o Melilla (cuatro noches y 286,82 €).