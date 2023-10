Algo más de medio centenar de personas asistieron al acto de entrega de la medalla de Honor de la Real Academia Gallega de las Bellas Artes a la Fundación Catedral, recogida por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto ante un aplauso unánime en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (Hospitalillo de San Roque), que unió igual a la actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, que al ex alcalde Xerardo Estévez (1983-1986 y 1987-1998), entre otras autoridades y personalidades del ámbito de la política y la cultura.

Monseñor Prieto, intervino en calidad de presidente de la Fundación Catedral, y, aparte de agradecer el galardón concedido en 2020 y entregado ahora por la Academia que preside Manuel Quintana Martelo, reflexionó sobre el nexo entre belleza y patrimonio monumental, citando el libro del maestro de la Bauhaus, Vasili Kandinski, Sobre lo espiritual en el arte, amén de referencias religiosas más cercanas.

Así, el arzobispo de Santiago recordó a Benedicto XVI y su encuentro con artistas en la Capilla Sixtina en 2009, cuando recogió un fragmento de un discurso del papa Juan Pablo VI que tuvo lugar en la clausura del Concilio Vaticano II: “Este mundo no cal vivimos ten necesidade da beleza para non recaer na desesperanza, a beleza como verdade é o que pon ledicia no corazón dos homes, é o froito precioso que resiste calquera usura, que vincula ás xeracións e as fai comunicarse con admiración, recordade (artistas) que gardades a beleza no mundo”.

Ceremonia de entrega

A la ceremonia de entrega de la distinción también acudieron la directora general de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua; el director de la S.A. de Gestión del Xacobeo, Ildefonso Campa; el arzobispo emérito, Julián Barrio; el vicepresidente de la Real Academia, Celestino García Braña, autor de la laudatio; el deán, José Fernández Lago; el vicario general, José Andrés Fernández; el moderador de la curia, Manuel Jesús Formoso; el director de la Fundación Catedral de Santiago y académico, Daniel Lorenzo; el director técnico del museo catedralicio, Ramón Yzquierdo Peiró; la restauradora de dicho centro, Noelia Márquez; la académica María Victoria Carballo-Calero; el ecónomo diocesano, Fernando Barros; y el director del Museo do Pobo Galego, entre otras personas.

Durante el encuentro matutino, ubicado en un día “moi compostelano”, en palabras de Quintana Martelo aludiendo a las fuertes lluvias de esta semana, tan definitorias del paisaje compostelano de otoño, la introducción correspondió a García Braña, que evocó la evolución de la milenaria Catedral y el mimo colaborativo para cuidarla. “O traballo que realiza a Fundación Catedral entronca con todo o pasado catedralicio na medida en que case todas as súas partes reclaman a atención reparadora nun traballo que require unha profunda investigación, que se realiza nun permanente diálogo coa historia construida da Catedral. Foi un traballo indispensable, amplamente colectivo e o único posible para manter a dignidade da Catedral”.

Además, recordó que que en 2015, para dar un enfoque global a la dirección de las obras, se firmó un convenio entre la Fundación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Xunta de Galicia, responsabilidad que fue asumida por la Casa da Fábrica.

Por otro lado, Quintana Martelo felicitó a la Fundación (creada en 2008) por esta distinción, en concreto al arzobispo de Santiago como presidente de la entidad, y a su director, destacando que esta institución museística tuvo en 2022 más de 400.000 visitantes.

Otras entidades e instituciones galardonadas antes

La Medalla de Honor de esta Academia distingue a instituciones gallegas que trabajan promocionando las artes y logrando repercusión en la sociedad gallega. Antes ya fueron reconocidas la Deputación da Coruña, la Fundación Pedro Barrié de la Maza, la Fundación Caixagalicia, la Fundación Caixa Vigo, la Deputación de Lugo, Manuel Colmeiro Guimarás, la Orquesta Sinfónica de Galicia, el Colegio de Arquitectos de Galicia y el Museo do Pobo.