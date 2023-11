En dos horas se agotaron los primeros 30.000 abonos del festival O Son Do Camiño 2024 puestos a la venta este miércoles a 79 euros más gastos de gestión. Es un evento que se realizará en el recinto abierto del Monte do Gozo durante los días 30 de mayo, 1 y 2 de junio, adelantando en dos semanas su celebración respecto al presente año. Esa venidera entrega del festival compostelano que impulsa la Xunta y organizan las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, anunciará más adelante en fecha por revelar la venta del resto de abonos y las entradas para cada una de las tres jornadas de una cita con media docena de artistas repartidos en tres escenarios (uno de música electrónica).

Se podrán comprar hasta un máximo de seis entradas por persona, no son nominativas, en ellas aparece el nombre de quien compra. Solo se venden en la web del festival a través del soporte técnico de la plataforma francesa Weezevent. Los tickets adquiridos en plataformas de reventa no garantizarán el acceso al recinto. Los y las menores de 16 años necesitan ir acompañados de madre, padre u otro adulto que se haga responsable y podrá traer consigo un máximo de tres menores Hasta ahora, el único nombre revelado del cartel de conciertos del O Son Do Camiño 2024 es el de Green Day, grupo norteamericano de punk rock, iconos del género tras una carrera iniciada en 1989 que tiene como discos de mayor éxito Dookie (1994) y American Idiot (2004). El O Son do Camiño 2023, hecho en los pasados 15, 16 y 17 de junio, juntó a cerca de 132.000 personas, según la organización.En se cartel primó el trap, el reguetón y el rap latino, aunque hubo muestras de pop, indie, electrónica y rock, incluyendo en el listado de protagonistas a Duki, Wos, Trueno, Alt-J, Eladio Carrión, Leiva, Bizarrap, Xoel López, Ginebras, Trueno, Wolfmother, The Kooks, Maluma, Kaiser Chiefs, Royal Blood, Vetusta Morla o Aitana, entre otros. La duda, ¿dominarán de nuevo las músicas latinas urbanas? A falta de saber quien completará la oferta musical del O Son Do Camiño 2024 aparte de Green Day, el debate dentro y fuera de las redes sociales gira alrededor del estilo central. Si en 2023, la organización giró hacia los palos de la música urbana latina que escucha el público veinteañero, en ediciones previas, ese estilo tuvo menos presencia, y queda esperar para ver si la presencia de Green Day en 2024 y ciertas críticas a la pasada edición impulsan un cartel de más equilibrio entre el pop rock y los nuevos estilos urbanos, esos que hoy dominan los tops donde gobierna el algoritmo. Antes de Navidad quizá sepamos algo más.