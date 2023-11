Desde su creación, el objetivo prioritario de su labor está centrado en proporcionar a sus alumnos una enseñanza práctica y de calidad que los capacite para la obtención de empleo y para la promoción y reciclaje profesional tanto en los sectores públicos como privados.

Las oposiciones del momento son las de Justicia y Premir propone diferentes opciones en función de la formación académica que el alumno tenga. Además, se pueden hacer tres preparaciones en una. Las oposiciones de auxilio judicial, tramitación procesal y gestión procesal.

Bajo el lema Con nosotros, tu éxito en Justicia es una sentencia a tu favor, esta academia ofrece una completa formación para los opositores.

La clave, de hecho, está en la preparación y Premir ofrece un plan de estudios infalible con:

En la página web de Premir se pueden consultar las plazas disponibles para las oposiciones de auxilio judicial, tramitación procesal y gestión procesal, así como el temario necesario y la estructura de la oposición.

Como esta academia se adapta a las necesidades del estudiante, hay dos modalidades diferentes para atender las clases: online y presencial. De hecho, como novedad, Premir emitirá todas sus clases presenciales en directo durante el curso 2023-2024.

Premir tiene su sede central en Santiago de Compostela, en el número 1 de la calle Pintor Juan Luis, pero también cuenta con centros en A Coruña (C/Rafael Alberti, 6), Lugo (C/Conde, 46), Ferrol (C/ Seselle, 14), Pontevedra (C/Gagos de Mendoza, 8), Vigo (C/ Coruña, 21) y Ourense (C/ Curros Enríquez 13, Galerías Parque, Local 16).

Más información: en el teléfono 981 59 01 98 o en el correo electrónico info@premir.es.