Martín Carballal Rodríguez, del Colegio Manuel Peleteiro es, despúes de Soraya Paredes Negreira, del IES Terra de Xallas, el alumno que logró uno de los veinte premios extraordinarios de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) al rendimiento académico concedidos por la Xunta, despúes de presentarse 415 estudiantes. Su compañera Daniela Rodríguez Carpinteiro, Antía Blanco Villaverde, del IES Rosalía de Castro y Uxía Iglesias Saco, de La Salle fueron los otros alumnos de Santiago que se colaron en la lista.

Martín continúa este año sus estudios en el Colegio Manuel Peleteiro cursando primero de bachillerato de ciencias puras. “El centro me animó a participar en la convocatoria pero fue mi madre quien me hizo reflionar sobre que esto me serviría como una experiencia para futuras pruebas”, señaló en conversación con EL CORREO.

El compostelano se enfrentó a los exámenes el pasado 6 de septiembre, un día antes del inicio de las clases, y lo hizo en el CIFP Politécnico de Santiago. Estos se dividían en dos rondas de dos horas y con tres pruebas cada una. La primera incluía los exámenes de Gallego, Español e Inglés y la segunda los de Matemáticas, Geografía e Historia y Física, siendo esta última la materia optativa escogida por él mismo.

“No sabía como iba a ser el examen, pero tres días antes en el colegio pude practicar con modelos de exámenes anteriores”, asegura.

En el momento de enfrentarse a las pruebas recuerda que lo vivió con “agobio” al disponer de poco tiempo para su realización. “Un examen en condiciones normales suele tener una duración de hora y media”, dice.

Pensando en resolver los cuestionarios lo mejor posible, Martín decidió hacer en un primer momento los ejercicios que mejor sabía y dejar las cuestiones “que más me costaban” para el final. De esta manera fue alternando las distintas hojas de unos exámenes que definió como “más difíciles que los de una evaluación del centro”.

A finales de septiembre la Xunta dio a conocer las puntuaciones definitivas, momento en el que Martín quedó sorprendido y decidió comunicárselo en el momento a sus padres y a su abuela, “quien dio saltos de alegría”. Asegura que “no esperaba que me fueran a salir tan bien los exámenes”.

Fue ayer cuando el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la resolución definitiva de los premios correspondientes al curso 2022/2023, que otorgan un premio en metálico de 1.000 euros, un diploma acreditativo, la anotación de la distinción en su expediente académico y la posibilidad de optar a los premios nacionales de Educación Secundaria Obligatoria. Más que la parte económica lo más importante para él es “el orgullo por el logro alcanzado”. “El galardón refleja el valor académico y esfuerzo de un alumno/a, es una recompensa al trabajo y dedicación que hay detrás”, destaca Martín.

Martín aconsejaría a cualquier estudiante con buenas calificaciones a que participase en la convocatoria de este premio al ser “un examen que te pone en tu sitio” y que al mismo tiempo “te prepara para otras pruebas como la Selectividad”.

Pone en valor que la experiencia y lo reconfortante que resulta el esfuerzo realizado, por lo que aprecia que no debe existir miedo a si la nota final no es buena “ya que nadie te va a juzgar”. Al mismo tiempo, manifiesta que para los que vayan con el objetivo de ganar “será necesario dedicarle bastante tiempo”.

Martín asegura que la preparación y realización de las pruebas le han ayudado a repasar conceptos importantes de la ESO para llevar de mejor forma el inicio del primer curso de bachillerato.

Aunque por el momento no lo tiene claro, su idea es estudiar una carrera universitaria del mundo de las ciencias. Como opciones contempla Ingeniería Aerodinámica, Matemáticas o incluso Física Cuántica. “Siempre fui un fanático de la Fórmula I y de Fernando Alonso de ahí que mi primera opción a día de hoy podría decir que es la aerodinámica”, concluye.