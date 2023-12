El gremio de la orfebrería compostelana cerró la conmemoración de su patrón, San Eloi, con una comida de la confraternidad en el restaurante Mar de Esteiro. Junto al presidente de los Ourives de Compostela, Enrique Fink, los actos contaron con la asistencia del orfebre “en activo” de mayor edad: Manuel Dávila. También asistieron Elena Fabeiro, gerente de Artesanía de Galicia, y un nutrido grupo de plateros y azabacheros como Fernando Mayer y Julio Lado.

EMPEZÓ EL SON VERMÚ

Santiago inunda sus calles de música con el llamado Son Vermú, una propuesta desde Raxoi para dinamizar las mañanas de los sábados de diciembre en el Ensanche, con música en una carpa situada en la Praza Roxa desde las 13:00 horas. En la primera sesión, el 2 de diciembre, pudimos escuchar a Espiño, el proyecto del conocido músico compostelano Alfonso Espiño. El próximo sábado, 9 de diciembre, será el turno de Sheila Patricia, una de las voces que se han convertido en referencia en Galicia. El 16 de diciembre el escenario será para la banda cubano-gallega La Yuca Funk, y Helena Egea tomará el relevo el día 23. Son Vermú terminará el 30 de diciembre con la actuación de Pauliña.

ENTREGA DE PREMIOS DEL IV CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR

El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento hizo entrega de los premios del IV concurso de dibujo escolar 2023 bautizado con el nombre de Xosé Antón García G. Ledo, que contó con el apoyo de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y la presencia de Valentín García, secretario xeral, quien se encargó de entregar los premios a los ganadores.

EL FACOMFEST PREMIA LAS OBRAS ‘TOXOS’, ‘VULGARIS’ Y ‘NO NAME’

La iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, Facom Fest, llegó al final. Después de cuatro días en los que el público pudo asistir a las exhibiciones y participar en coloquios y actividades, finalmente se dieron a conocer los premiados en la gala final de este festival de cine del estudiantado gallego.

La obra Toxos, de Jacqueline Reimúndez y Anxo Cambón, fue la obra ganadora de la categoría de Ficción; Vulgaris, de Mario Fernández Filloy fue la galardonada en la de No Ficción y No Name, firmada por el Colectivo i para la banda Beach Avenue en la categoría de videoclip.