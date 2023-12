La Policía Local realizó un control preventivo de alcohol y drogas en varias zonas de Santiago durante la madrugada del pasado domingo, que se saldó con el resultado de 13 positivos en alcohol y dos en drogas, después de realizar más de 300 pruebas.

Además, durante el operativo, se tramitaron “cinco denuncias por non facer uso de cinturón, unha por non facer uso do Sistema de Retención Infantil (SRI), dúas por efectuar no vehículo reformas de importancia e unha por non presentar vehículo a revisión no prazo debido”, tal y como consta en el parte policial del pasado fin de semana.