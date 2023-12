Top Doctors ha revelado los resultados de sus premios a la excelencia médica, destacando a tres profesionales gallegos entre los 50 mejores doctores de la medicina privada en España. En la décima edición de estos premios, que evalúan a los médicos a lo largo del año según el reconocimiento nacional e internacional, habilidades clínicas, labor investigadora y la valoración de pacientes reales, se ha otorgado un reconocimiento especial a diez profesionales dedicados toda su vida a la excelencia médica.

La Clínica Baltar de Santiago de Compostela se enorgullece de tener a uno de sus médicos en esta destacada lista. El Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva, odontólogo y estomatólogo de la Clínica Baltar, figura entre los galardonados. De él destacan su experiencia en implantes dentales, ácido hialurónico, estética dental, ortodoncia estética y lingual, entre otros tratamientos y patologías. Licenciado en Odontología y Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, dentro de la especialización en Odontología cuenta con un Máster en Estética y Rehabilitación Oral, el Program for the Esthetic Dentist de la New York University. Además, es especialista universitario en Implantología Oral por la USC. A lo largo de su trayectoria profesional, ha combinado su labor asistencial con la docencia, siendo profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Junto al Dr. Baltar Top Doctors distingue a otros dos médicos. El Dr. Ignacio Lojo Rocamonde, jefe del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular en Quirón A Coruña, y el urólogo Alejandro Fernández Larrañaga, cuya trayectoria profesional se centra en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil, problemas de eyaculación y enfermedades de transmisión sexual.

La Clínica Baltar, cuyo compromiso con la excelencia médica queda patente con la presencia de uno de sus médicos en esta prestigiosa lista, continúa consolidándose como un referente en el ámbito de la medicina privada en Santiago y Galicia.