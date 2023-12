Chega o Nadal aos Centros Socioculturais de Santiago cun completo programa con obradoiros para toda a familia, teatro, música, contacontos ou actividades de rúa; entre outras.

Baixo o nome "Vive o Nadal nos centros socioculturais", o programa botou a andar con algunhas iniciativas a comezos deste mes.

Con todo, o Nadal tomará máis forza nesta segunda quincena de decembro, tal e como explicou hoxe Xan Duro, concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais.

Nunha rolda de prensa deu a coñecer todos os detalles da programación, acompañado por dúas das responsables da rede de centros socioculturais, Lourdes de la Cruz e Yovana Quintana. Estas son as principais actividades.

Obradoiros para nenos e adultos

O programa dos CSC inclúe unha ampla oferta de obradoiros, dirixidos a toda a familia. Algúns deles están pensados especificamente para o público infantil, como os de cociña infantil sobre receitas típicas do Nadal, que se celebrarán polas tardes en 13 centros socioculturais do municipio, tanto do ámbito rural como do urbano. Ademais, no centro sociocultural de San Lourenzo haberá actividades matinais para nenos e nenas de entre 5 e 12 anos de 11:00 a 13:00 horas.

Con respecto a actividades para facer de maneira conxunta entre adultos e nenos, na programación inclúese un obradoiro de sombreiros divertidos, que chegará a unha ducia de centros socioculturais desde o 14 de decembro ata o 4 de xaneiro. Haberá prazas para dez familias en cada un deles, con dúas persoas asistentes por familia.

En canto aos obradoiros para persoas adultas, están previstos talleres de cociña de Nadal, de centros de mesa, de coroas de Nadal ou de bolas personalizadas. En total, ofértanse 545 prazas para o conxunto destes obradoiros, que chegarán a numerosos centros socioculturais dos ámbitos rural e urbano.

Este ano manténse tamén a actividade do Agasallo viaxeiro, plenamente consolidada na rede de centros socioculturais. Así, e como cada ano, os nenos de cada centro traballan na elaboración de pequenos agasallos destinados a crianzas doutros centros socioculturais, que intercambiarán ao longo do mes de xaneiro.

Tamén repite a experiencia do "Belén participativo" na igrexa de San Fiz de Solovio, unha maqueta feita pola veciñanza desde os 45 centros socioculturais da rede, que convive co Belén tradicional que se pode visitar na igrexa. Nos 10 primeiros días de apertura, ambos beléns recibiron a visita de case 7.300 persoas.

Neste mesmo espazo de San Fiz, o 22 de decembro celebraráse o concerto das corais dos CSC, coa participación da coral Crecente de Conxo, a coral Ponte Mantible de Vite, e a Agrupación Pena Maior de Marrozos. Será a partir das 18.00 horas.

Máis de 30 espectáculos nos CSC

"Un Nadal de conto e cor" é a oferta de artes escénicas para despedir o ano na rede de centros socioculturais, cun programa que se intensificará a partir da próxima fin de semana.

Desde o 16 de decembro ata o 4 de xaneiro están previstas 25 actuacións repartidas polos CSCs da cidade e das parroquias e pensadas para diferentes públicos.

Haberá teatro, música ou contacontos, a cargo de nomes como Cé Orquestra, Rudi Dudi, Fran Rei, Caxoto contacontos, Ángeles Goas, Paco Nogueiras ou Vero Rilo.

A esta oferta engádense as actividades da rede cultural a Deputación da Coruña. O venres 15, o centro sociocultural do Ensanche acollerá o espectáculo de maxia Magic Mateo Show, a partir das 18 horas; e o sábado 23 de decembro, Charlatana presentará o seu espectáculo O apalpador no CSC de Conxo, a partir das 18.30 horas.

Cabe destacar, as visitas da apalpadora e da paxe do Nadal, que percorrerán os centros socioculturais ao longo das próximas semanas.

Actividades de rúa: xincana e mercados

Os centros socioculturais tamén saen á rúa para celebrar o Nadal con diferentes actividades.

Unha delas serán os xogos de rúa para familias, que se desenvolverán en dúas quendas: o 16 de decembro, con saída desde o centro Maruxa e Coralia da zona histórica; e o 30 de decembro, con saída desde o CSC de Conxo.

Trátase dunha xincana, de dúas horas de duración, con diferentes probas tanto para persoas adultas como crianzas, coa escusa de axudarlle ao trasgo Estrelado a atopar os lugares de Compostela nos que debe colocar as estrellas do Nadal.

A rede de CSC organiza tamén un mercado de intercambio de xogos e xoguetes que será o sábado 16 de decembro, entre as 11:30 e as 14:30, na praza Aurelio Aguirre de Conxo, ao carón do centro sociocultural.

A terceira das propostas de rúa desde a rede de centros serán os obradoiros de baile e canto tradicional de Nadal que se van celebrar na carpa da Praza Roxa, o 18 e 28 de decembro, e o 4 de xaneiro.

Programa 'Matinais de Nadal'

Finalmetente, os CSC de Santa Marta, Castiñeiriño, Conxo, Fontiñas, Vite, Pontepedriña, A Gracia, Bando e Figueiras acollerán o programa de conciliación "Matinais de Nadal" nos días 22, 26, 27, 28 e 29 de decembro, e do 3 ao 5 de xaneiro.

O programa, de balde, completou as súas prazas agás nos CSCs do rural e no de Fontiñas.

No caso de Santa Marta, Castiñeiriño e Conxo houbo máis solicitudes que prazas, e foi preciso realizar un sorteo para a súa adxudicación. En total, este ano ofertábanse 210 prazas, 25 máis que o ano pasado.