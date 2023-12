Laura Méndez Vergel (Zamora, 1990), residente en la capital gallega desde el año 2018, es la ganadora de la segunda edición del Premio de Ensayo Camino de Santiago por su obra El Camino de Santiago: guía de guías, un galardón convocado por la Academia Xacobea con la colaboración de la Consellería de Cultura.

Laura Méndez, graduada en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y con un máster en Estudios Medievales Europeos de la USC, es ahora contratada predoctoral FPU en el Programa de Doctorado en Estudios Medievales de la institución compostelana, en el grupo de investigación Iacobus. “Desde muy pequeña me empezó a gustar el Camino de Santiago y fue en la carrera cuando me enamoré del arte medieval y románico”, asegura Méndez a este medio. Al llegar a Santiago para hacer su tesis doctoral Laura se encontró con el problema de que “el profesorado no veía claro que mi investigación tuviese como espacio el Camino”, pero ella tenía la necesidad de seguir delante. Su tesis también está asentada en la historia de las mentalidades ya que además de analizar las formas, también trata las ideas. Así, a la hora de preparar el ensayo ha seguido ese enfoque. “El Camino no solo es un lugar físico, sino que es un lugar de ideas”, dice.

La autora no quiere dar muchas pistas sobre su obra. Lo que sí asegura es que ha decidido escribirla partiendo de cuatro conceptos: el individuo, las motivaciones del Camino, el Camino en sí y la creación.

Lo que sí explica es el significado del título El Camino de Santiago: guía de guías. “Siempre hablamos de la guía del peregrino pero me gusta cuando pienso en el Camino por ser mi espacio de investigación. Resulta una guía, pero puede ser una guía de guías como metodología académica. Puede tener otra función más allá de lo que es su propia existencia física. Como el fenómeno del Camino ya es una entidad de por sí, puede incluso ayudar a estudiar otros tiempos e ideas”, explica en detalle. Laura Méndez diferencia así entre la concepción del Camino y la concepción de los Caminos. “Y de ahí, la guía de guías”, concluye.

La compostelana todavía no ha tenido la oportunidad de hacer el Camino, si bien manifiesta ser una apasionada del mismo. “Desde la carrera me encanta el Camino, la Catedral y la ciudad de Santiago, lo estudio tanto personalmente como profesionalmente, y esa pasión me ha llevado a escribir mi primer ensayo”, declara.

Recuerda que la primera vez que pisó Galicia fue hace 15 años, cuando sus padres la llevaron a Padrón. “En ese momento me enamoré de Galicia y ya vi que iba a ser mi próximo hogar”, recuerda. Tras enamorarse del arte románico, vio que este era “el camino a seguir”.

La ganadora recibirá un premio económico de 3.000 euros y, además, verá su obra publicada por la Editorial Galaxia. Laura Méndez se une a Jesús Curros Neira, ganador de la primera edición de este certamen por la obra Escenas, Imágenes y Sonidos del Camino.