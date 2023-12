A Xunta de Goberno local aprobou este martes a modificación do expediente para a rehabilitación do edificio municipal no parque de Belvís que albergará o Centro para persoas sen fogar de Santiago. Unha muda que incrementa a partida orzamentaria inicial de 800.000 euros en 160.000 máis, co que o presuposto total pasa a ser de arredor de 960.000 euros, coa intención de paliar a perda de fondos europeos Edusi (para o desenvolvemento urbano sostible), cuxa xustificación remata o 31 de decembro.

"O goberno sabía que non daban os prazos", lembrou a concelleira de Servizos Sociais, María Rozas, en rolda de prensa, e por iso o bipartito "adxudicou a obra con urxencia, tendo en conta isto". A edil de Compostela Aberta (CA) incidiu en que Goberno local quixo dende o primeiro momento "recuperar a filosofía orxinal do proxecto", deseñado no mandato da súa formación (2015-2019), e que toma o modelo Housing first para conseguir "o obxectivo último deste proxecto que é a inclusión social das persoas sen fogar".

Este incremento orzamentario, para unha obra que está "executada no 50%" vai permitir, tal e como explicou Rozas, realizar "cambios na climatización e na estrutura, que parecía que estaba mellor do que estaba e levar a cabo as mudas emanadas do informe realizado por Servizos Sociais para garantir que as persoas sen fogar conten cunha vivenda".

A concelleira de CA informou aos medios de que se agarda que o edificio estea operativo no primeiro semestre de 2024 e detallou, canto a orzamento, que máis alá destes 960.000 euros da obra, "o borrador dos orzamentos de 2024 contempla unha partida de 400.000 euros para cubrir parte desta modificación e aquilo que non se execute" no remate do ano. Data na que finaliza o prazo de xustificación dos fondos Edusi, que cobren arredor do 50% do total (por mor de non estar rematada a obra neste 2023).

María Rozas tamén detallou, que se estima destinar un orzamento de 40.000 euros para mobiliario, unha vez rematada a obra e que canto a persoal traballador será axustado, a tres enfoques principais: cun psicólogo, un traballador social e unha persoa dedicada á orientación laboral".

Unha construción dividida en catro edificios

A edil de Servizos Sociais detallou para a prensa a división desta estrutura municipal situada no parque de Belvís e dividida en catro edificios que albergarán, ademáis de espazos comúns como cociña, comedor ou lavandaría, un total de 10 habitacións simples e dúas habitacións dobres, o que dá lugar a 14 prazas de residencia para persoas sen fogar por un máximo de 18 meses.

O primeiro edificio albergará a cociña e o comedor, ademais de habitacións no andar superior, ao igual que o edificio cuarto. Neste último, durante as obras fíxose o achado arqueolóxico dun depósito e unha fonte, polo que nesa área non será posible edificar polo que a superficie construída contará con menos metros, "pero manterase o número e reparto de habitacións", insistiu Rozas. Un reparto que suporá, alén da área aberta na zona da fonte, a división en 6 habitacións individuais e dúas dobre con baño, unha delas adaptada a persoas con mobilidade reducida.

Os edificios segundo e terceiro destinaranse a áreas comúns o primeiro, "xa que se trata dunha sala diáfana" e a despachos para a atención persoal, ademais de zonas comúns o terceiro".

Evitar o estigma social

De cara á posta en marcha do Centro para persoas sen fogar de Belvís, a edil María Rozas adiantou que se está a traballar nun Plan de senfogarismo que busca "acabar coa estigma das persoas sen fogar" e o rexeitamento que algunhas veces pode causar a súa presenza na contorna de pisos ou centros de inclusión por parte da veciñanza. "Traballaremos na información, na divulgación e na educación" sobre este tipo de iniciativas, dixo Rozas.

O Concello de Santiago, en colaboración coa Cruz Vermella, realiza saídas periódicas para coñecer o número de persoas sen fogar que habitan as rúas de Santiago, así como a situación na que se atopa cada unha delas. Segundo os datos da semana pasada que manexa Raxoi, a día de hoxe hai en Compostela 17 persoas sen fogar.

Persoas que poden ser candidatas a unha praza no futuro centro de inclusión de Belvís, se así o estiman os estudos e conversas do departamento de Servizos sociais. Área que tamén é a responsable da adxudicación dos pisos de inclusión cos que conta xa a día de hoxe a cidade, tres en total: dous para homes e un para mulleres, e en cuxa xestión o Goberno local colabora con Cáritas (en dous casos) e Feafes (Federación de Familiares de Persoas con Enfermidade Mental).