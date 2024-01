Con toda la cautela del mundo, pero también con la esperanza de que el pico de la gripe haya quedado ya superado en Galicia, y con ello los episodios de mayor tensionamiento para el sistema público de salud, tanto en los hospitales y centros de salud del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza como en los del resto de la comunidad, lo cierto es que los datos de inmunización de los compostelanos llamados a participar en la presente campaña de vacunación frente a este virus estacional invitan al optimismo.

Partiendo de que Galicia es tradicionalmente una de las comunidades que mejor respuesta tiene frente a esta invitación a protegerse de la gripe, pero también del covid, los datos de Santiago recogidos por el Servizo Galego de Saúde sitúan a los usuarios de su área sanitaria mayores de 60 años en un 70,34% de cobertura, con 101.488 personas vacunadas, casi tres puntos por encima de la media autonómica, 67,59% y 603.583 inmunizados. Ligeramente por delante está A Coruña, con 125.401 (70,61%) dosis administradas; mientras a la cola se encuentra el área de Vigo, con 102.168 (60,16%), según las últimas cifras publicadas.

En el caso concreto de la capital gallega, y en lo que se refiere a este grupo poblacional, se puede considerar que la cadencia creciente se ha mantenido incluso en la época navideña, puesto que si hasta el 17 de diciembre eran 99.731 los vacunados (69,12%), en la siguiente referencia, que abarca hasta el 1 de enero, el número había aumentado a 100.978 (69,98) y llegando este lunes a 101.488 vacunados (70,34%).

Entre los menores de 5 años inmunizados frente a la gripe, el área de Compostela encabeza el ranquin, con 7.296, lo que supone el 60,11%, frente a los 36.112 (51,37%) en el conjunto de Galicia. En segundo lugar, pero a notable distancia se sitúa Ferrol, con 2.203 (55,76%), y a la cola Ourense, con 2,995 (45,65%).

El incremento en esta franja de edad ha sido mayor en las últimas semanas en Santiago, puesto que se ha ido pasando de los 6.617 (54,51%) que se habían puesto la vacuna a 17 de diciembre a los 7.146 (58,87%) a 1 de enero, y a los 7.296 (60,11%) de los últimos datos recogidos.

En el conjunto de Galicia la cobertura llegaba al 47,01% de la población infantil el 17 de diciembre, con 33.049 pequeños inmunizados; situándose la cifra en 35.362 (50,31%) a 1 de enero, para llegar a los 36.112 (51,37%) de este pasado lunes.

Junto a este incremento paulatino de vacunación, Galicia habría superado ya el pico de la gripe, que este viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, fijaba en la última semana de diciembre, y apuntaba a que la prevalencia sigue a la baja desde entonces. No obstante, y en declaraciones recogidas por Europa Press, hacía un llamamiento a la prudencia, puesto que podía haber algún repunte.

La campaña de vacunación, tanto para la gripe como para el covid, se amplía hasta el 26 de enero.

Atendidos 410 pacientes en Urgencias del CHUS en un día

Un total de 410 pacientes fueron los atendidos en Urgencias del CHUS entre el jueves y las 08.00 horas de este viernes, mientras que otros 305 recibieron el alta desde dicho servicio. Se trata de cifras atribuibles en muchos casos a la mayor incidencia de infecciones respiratorias, algo que desde la gerencia explican que “xa estaba previsto, polo que se puxo en marcha o mes pasado o plan de continxencia que dotou de máis recursos humanos e materias os centros da área, reforzos que se manteñen”. Sobre la habilitación de un pasillo de Urgencias con pacientes pendientes de ingreso publicada en redes, inciden en que “o número de urxencias atendidas estes días no Clínico, así como no resto de hospitais, é superior á media, aínda que empeza a rexistrase unha baixada na demanda”, y subrayan que “os doentes clasificados con prioridade 1 son atendidos de maneira inmediata, tal e como indica o sistema de Triaxe Manchester, internacionalmente recoñecido polas sociedades científicas e sistemas de saúde”. Por último, dichas fuentes aseguran que “a utilización do Gil Casares é un recurso de última opción que os mesmos profesionais prefiren non empregar, xa que tan só pode acoller a un perfil definido de doentes e resulta menos operativo para a súa atención, y añaden que “se fose necesario se utilizaría, xa que se procedeu a unha revisión das habitacións de Medicina Interna neste centro e se realizaron obras de acondicionamento”.