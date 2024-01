La demanda de viviendas protegidas ha aumentado un 17 % en Santiago en tan solo nueve meses. Según los datos ofrecidos por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, un total de 968 personas están actualmente en lista de espera para poder acceder a alguno de los modelos de vivienda protegida que se ofrecen desde las administraciones públicas. En el mes de abril de 2023, los demandantes eran 826, es decir, 142 menos que en enero de 2024.

Tal y como se desprende de los datos del IGVS, la inmensa mayoría de las peticiones (596) están dirigidas a la vivienda de protección oficial de promoción pública, y principalmente en régimen de alquiler (el precio medio del arrendamiento se situó en diciembre en Santiago en 565,7 euros). Son 359 las personas que han solicitado acceder a un alquiler protegido, mientras que 88 están interesadas en comprar y 149 en un alquiler con opción de compra. En otro de los capítulos que distingue el Instituto Galego de Vivenda e Solo, el denominado como vivienda de promoción pública de núcleos rurales y cascos históricos, hay inscritos tan solo 49 demandantes, de los que 12 quieren alquilar, 29 comprar y ocho un alquiler con opción de adquisición en el futuro.

Con respecto a la vivienda de promoción privada de régimen general, la cifra se eleva a 253 solicitantes, de los que 166 están interesados en acceder a un alquiler, 74 en comprar y solo 13 se quedan con la opción del alquiler con opción de compra.

Otros de los productos que se distinguen es la vivienda de promoción privada de régimen especial, que suma 37 solicitudes (21 de compra, 11 de alquiler y 5 de alquiler con opción de compra) y la vivienda de promoción privada de régimen concertado, que cuenta con 33 demandantes (23 de compra, 9 de arrendamiento y 1 de arrendamiento con la posibilidad de adquisición en un futuro). Con respecto a los datos del pasado abril, los demandantes de vivienda de protección oficial de promoción pública son los que han experimentado un mayor aumento, ya que la cifra se ha incrementado de 528 a 596.

Consultada por EL CORREO, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda quiere recordar que la administración autonómica no impulsa promociones para venta o alquiler en términos generales, sino que “todas as vivendas que fai a Xunta adxudícanse en réxime de alugueiro se os ingresos dos adxudicatarios non superan 1,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples”. Asimismo, matiza que “se os ingresos están entre 1,5 e 2,5 adxudícanse en compravenda, pero os adxudicatarios poden cambiar ao réxime de alugueiro se o desexan”.

Con esto, desde la Xunta señalan que “a inmensa maioría das vivendas adxudícanse en réxime de alugueiro porque na adxudicación teñen preferencia os ingresos máis baixos e, nestes casos, é obrigatorio o alugueiro”. Además, el IGVS recuerda que ha puesto en marcha dos promociones en Lamas de Abade y O Castiñeiriño, “das que 24 pisos xa están en construción e 36 están na fase de licitación”, sesenta en total.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señalaba el pasado mes de diciembre que la administración autonómica va a destinar 7,2 millones de euros a la construcción de la promoción de Lamas de Abade, en fase de licitación. Está previsto que las obras comiencen este mismo año y el proyecto consta de dos bloques, de 24 y 12 viviendas, respectivamente. Rueda manifestó que de esta manera “se ampliará a oferta de vivenda pública na capital galega, onde existen actualmente 271 inmobles deste tipo”. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) podrá adjudicar e iniciar las obras de ambas promociones a lo largo de 2024 —con un plazo de ejecución de año y medio en el caso del edificio de 24 viviendas y de 15 meses en el de 12—. Tal y como explicó el presidente autonómico, los nuevos inmuebles se adjudicarán en régimen de alquiler entre las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda en Santiago de Compostela, que deberán acreditar unos ingresos de entre 0,7 y 2,5 veces el Iprem (fijado en 8.400 euros/año).

El futuro edificio de 24 viviendas en Lamas de Abade dispondrá de 3 plantas subterráneas —2 sótanos y 1 semisótano— donde se situarán las 36 plazas de garaje, los 24 trasteros, así como los locales para instalaciones comunes y otros servicios del edificio. Además, en la planta baja y en las 3 superiores estarán localizadas las viviendas, 6 en cada una, con un total de 11 pisos con 3 dormitorios; otros 11 dotados con 2 cuartos —1 de ellos adaptado para personas con movilidad reducida—, y 2 más con 1 dormitorio. La superficie útil de las viviendas de 3 dormitorios oscilará entre los 86,36 y los 86,77 metros cuadrados, mientras que las de 2 tendrán entre 68,75 y 69,06 metros cuadrados, y el tamaño de las 2 viviendas de 1 dormitorio será de 57,98 metros de superficie útil.

En cuanto al segundo bloque, licitado en diciembre e integrado por otros 12 pisos, el edificio se levantará en la rúa Constantino Limia Nogueira y constará de 5 plantas divididas en sótano, semisótano, planta baja y 2 alturas más. Con respecto a las características de los inmuebles, 10 serán viviendas de 3 dormitorios, con una superficie útil de entre 86,56 m2 y 91,66 metros cuadrados; y las otras 2 tendrán 2 estancias y un tamaño de 80,69 m2. Además, el edificio dispondrá de 12 trasteros y 18 garajes.