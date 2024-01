La Junta de Cofradías de Santiago de Compostela ya cuenta con un nuevo presidente. Se trata de María Elena Bernárdez López, la primera mujer en situarse al frente de la comisión permanente de esta organización compostelana tras las modificaciones efectuadas en sus estatutos a finales del año 2020.

Bernárdez, quien también preside la Cofradía de la Soledad, asume así la presidencia de la Junta de Cofradías de la capital gallega –a la cual pertenecen un total de 13 cofradías y hermandades– a sus 56 años. Lo hace por un periodo de cuatro años tras la renuncia de su antecesor en el cargo, Luis Ángel Seoane Botana, que abandonó la presidencia al término del año 2023 por motivos personales.

Referendado por el arzobispo monseñor Prieto

El nombramiento de María Elena Bernárdez López ha sido refrendado esta semana por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, después de que el pasado mes de diciembre fuese elegida presidenta en el seno de la Junta de Cofradías al presentar la única candidatura existente durante las elecciones convocadas tras la marcha de Luis Ángel Seoane Botana.

Al contrario que muchos de los cofrades de la capital gallega, quienes viven el mundo cofrade desde muy pequeños –como una especie de tradición familiar–, Bernárdez es la primera persona de su familia en convertirse en cofrade. “Sobre los 35 años me fui metiendo poco a poco en el mundo cofrade. Fue algo que me gustó y me atrajo. Desde ese momento comencé a colaborar en todo lo que hiciese falta y ahí sigo”, señala Bernárdez a EL CORREO GALLEGO.

Ahora, inicia su mandato como presidenta de la Junta de Cofradías de Santiago con un claro objetivo: lograr que la Semana Santa de la capital gallega sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un propósito que la entidad tiene en mente desde el reconocimiento obtenido en el año 2017 con la declaración de la Pascua de la ciudad del Sar como Fiesta de Interés Turístico Autonómico tras entregar a la Xunta de Galicia toda la información pertinente sobre su importancia turística, hecho que la propia institución compostelana señala en su página web como “un importante punto de inflexión ya que se comenzó a llevar a cabo un importante trabajo de promoción”.

Con esa intención –la de conseguir una mayor visibilidad para la Semana Santa compostelana con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional–, el anterior presidente de la Junta de Cofradías de Santiago, Luis Ángel Seoane Botana inició a finales de 2023 un proceso de recopilación de información. Unos “trámites administrativos” de los que ahora se encarga María Elena Bernárdez López, que reconoce a este diario que “son conscientes de que no se trata de un trabajo que presentas todo mañana y lo consigues” y advierte de que “va a llevar unos años”. “Hay que recopilar poco a poco toda la documentación y viendo qué cosas se van necesitando para conseguir el objetivo. Yo creo que vamos por el buen camino”, relata. Cuatro años tiene por delante, de momento, para conseguirlo.