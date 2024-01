Cristina Saura es la jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Departamento de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona e investiga con técnicas de biopsia líquida la presencia de marcadores tumorales en la leche materna para tratar de avanzar en el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Ayer participó en una de las mesas del IX Simposio de Biopsia Líquida en Santiago para exponer esta investigación.

¿Cómo surge esta línea de investigación?

Utilizamos la biopsia líquida para pacientes con cáncer de mama metastásico, pero una de las limitaciones que tiene siempre es ir a detección precoz de cáncer o detección de enfermedad residual porque hay poco DNA circulante. Queríamos probar en otros fluidos si esto podía funcionar porque en la leche, por proximidad con el tumor, podría haber más DNA circulante.

¿Qué información ofrecen los resultados obtenidos?

Los resultados que tenemos son que en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, cuando analizamos muestras de leche y de sangre recogidas en el mismo momento, la sangre es negativa y solo fue positiva en una de las 15 mujeres que pudimos analizar. En cambio con la leche materna, todas las muestras que se realizaron en el mismo momento, las mujeres, excepto dos, dieron positivo. Justamente en estas dos pacientes la muestra de leche se había recogido muy pronto después del parto, con lo cual probablemente no había habido tiempo de liberar este ADN en la leche. Y las cantidades de ADN que encontramos en la leche son mucho mayores que las que encontramos en sangre hasta en pacientes con metástasis. Nuestra hipótesis se ve confirmada con este trabajo.

¿Cuál es el siguiente paso?

R: Esto nos sirve para describir una situación en mujeres ya diagnosticadas y nuestro objetivo es ir un paso más adelante. Estamos diseñando un panel de genes con las mutaciones más frecuentes en mujeres jóvenes y el objetivo ahora es incluir en un estudio clínico a más de 5.000 mujeres sanas en riesgo de padecer cáncer, por su edad o por ser portadoras de alguna mutación, y ver si somos capaces de hacer detección precoz de cáncer.

La detección precoz es el objetivo principal.

Cuanto antes se detecta un tumor, más probabilidades tenemos de curarlo. Por lo tanto es importante invertir, no solo en prevención y hábitos de vida saludables, sino también en detección precoz.

¿Está lejos la implantación de test para la detección de tumores?

Si, sobre todo para cáncer de mama. Hay paneles en biopsia líquida que están mejorando la sensibilidad, pero todavía no están listos para ser un buen test de detección precoz. En esta población sensible, –que no realiza todavía cribado poblacional porque en España se hace con mamografías a partir de los 50 años– con nuestro proyecto podríamos estar detectando de manera precoz el cáncer de mamá en una franja de edad que no tiene a día de hoy ninguna estrategia para ello.

¿Hacia dónde se dirige el tratamiento del cáncer de mama?

Cuando una mujer está diagnosticada, la innovación en cuanto a nuevos fármacos es lo que marca el pronóstico. Cada año asistimos a la aprobación de nuevos fármacos, tanto para pacientes que tienen la enfermedad localizada y se aprueban fármacos para reducir su riesgo de recaer, o en pacientes que tienen metástasis, para que tengan mejor calidad de vida y un tiempo de control de la enfermedad más larga. Esa es una gran pata, pero el diagnóstico precoz es otra de las inversiones estratégicas porque detectar un tumor cuanto antes tiene un valor incalculable para la mujer. También a nivel económico, porque en nuestro hospital los datos dicen que la media de tratamiento de la paciente de cáncer de mama cuesta más de 20.000 euros por mes. Multiplicado por la prevalencia de esta enfermedad, que es muy alta, el gasto farmacéutico es muy alto. Por lo tanto, la detección precoz y evitar que las mujeres recaigan, además del valor incalculable que tiene para cada una de ellas, también para el sistema sanitario tiene un claro beneficio.

¿Cuesta ver la importancia de la inversión en prevención?

Siempre cuesta porque con la prevención no puedes medir casos que nunca aparecen. Es una estrategia a largo plazo y a veces, desgraciadamente, a los políticos les cuesta defender las decisiones que tienen resultados a largo plazo. Nuestro trabajo como médicos es explicar su importancia para las pacientes, pero también para el sistema sanitario.

¿Cuál es la importancia de encuentros como este simposio?

Siempre es una oportunidad de encontrarse con otros profesionales que tienen intereses comunes para compartir colaboraciones, explicar proyectos y muchas veces de presentaciones como las que se hacen aquí, luego recibes emails, o justo en el café hablas de estas colaboraciones y se pueden generar becas conjuntas y proyectos comunes que al final ayudan a avanzar en el tratamiento y la curación de los pacientes.

¿Cómo es su relación en este aspecto con el CHUS?

Con el doctor [Rafael] López colaboramos sobre todo en algunos ensayos clínicos a través del grupo cooperativo Solti, que es un grupo que hace investigación en cáncer de mama en España. Además, en otros proyectos como el de la leche materna, ahora estamos pidiendo becas para poder abrir otros centros para el reclutamiento de pacientes en otras partes del país y sin duda cuando tengamos el dinero para hacerlo, hablaremos con otros hospitales y Santiago estará entre ellos.