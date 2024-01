Inés Rey organizó todo ella sola. Con las ganas de saber cómo estaban sus antiguas compañeras de curso y de colegio, se puso a llamar a todos los contactos que tenía de la que era por entonces su clase para difundir la voz de que iban a volver a juntarse, a modo de celebración, con cena y alguna que otra sorpresa, después de 50 años desde que dejaron las aulas del Mestre Rodríguez Xixirei, en Lavacolla.

“Como habían pasado tantísimos años, me hacía mucha ilusión saber si tenían hijos, ¡o ya nietos!, porque ha pasado mucho tiempo”, relata emocionada Inés.

Para ubicarse, ya que fue todo un reto reconocer las caras de antiguos compañeros de pupitre, se reunieron antes de la cena para presentarse de nuevo. Tras esto, acudieron todos juntos al restaurante Sabugueira, donde tuvo lugar la velada.

El origen de la cena

Inés vive en una aldea de Lavacolla. Desde hace ya un tiempo se reunía con sus vecinas para hacer una cena al año que, por desgracia, llegó a su fin con la pandemia.

Sin embargo, se le ocurrió repetir esa vieja rutina, pero esta vez con sus antiguas compañeras de colegio. Avisó a una de sus amigas y le propuso la idea que, si en un principio fue recibida como un reto imposible, no impidió que se pusiese manos a la obra: “Déjame a mí. Empezaré llamando a los contactos que tengo guardados e iré preguntando por el resto”, fueron las palabras de Inés.

Como en un principio no sabía cómo iba a reaccionar la gente, optó por avisar solo a las chicas, y si salía bien, repitiría con todos. “Fue una pena no hacerlo también con los chicos, pero no sabía si esto sería una cafrada. Para la próxima será aún más emocionante reunirnos”, afirma.

De esta forma, lo que se pudo vivir ayer en Compostela fue una velada emotiva de más de 60 antiguas compañeras de clase que no se veían desde que salieron de las aulas.

“Acudieron casi todas las alumnas que estudiaron en el Mestre Rodríguez entre 1960 y 1970. No deje ni a una sin avisar”, contaba emocionada.

Un vídeo sorpresa

La cena llegó a su fin con el momento más emotivo de la noche: un vídeo sorpresa en el que aparecieron fotos y vídeos de cuando las alumnas, y amigas, estudiaban juntas de pequeñas. “Todo este tiempo les pedí imágenes del colegio y las junté para hacer este regalo y disfrutar de él mientras cenábamos todas juntas. Nos hizo mucha ilusión recordar nuestras aventuras de cuando íbamos al colegio”, relata emocionada Inés.

Sin duda esta quedada entre antiguos compañeros dejó momentos inolvidables. Lo que está claro es que no será la única, pero tendremos que esperar un año para ver el reencuentro con los chicos.