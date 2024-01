El proyecto para que el antiguo colegio Peleteiro se rehabilite para usos comerciales, apartamentos turísticos y vivienda libre sigue adelante. Arqura Homes, la promotora inmobiliaria de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, ya ha remito al Concello de Santiago un nuevo documento con las modificaciones pedidas desde el departamento de Urbanismo. Fuentes de la Sareb explican que “no hay ningún cambio sustancial” con respecto a la solicitud de licencia inicial y que simplemente se han corregido detalles “técnicos”.

Tras más de 20 años abandonado y varios intentos frustrados por falta de acuerdo de los grupos políticos para cambiar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y buscar un uso de mayor interés público frente al comercial, a finales de mayo Arqura presentó la licencia para rehabilitar el inmueble. Lo hizo justo al cierre de la campaña electoral para las municipales. La entonces líder del BNG, Goretti Sanmartín, pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión de la parcela para construir vivienda pública. Ya como alcaldesa volvió a solicitarlo formalmente en su primera reunión con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

Pero la Sareb dejó claro que su intención es sacar adelante su proyecto y obtener rentabilidad de uno de los inmuebles más atractivos de los que tiene en su cartera, un solar de 5.300 metros cuadros en pleno Ensanche compostelano. Cuando el Estado tuvo que rescatar a las cajas de ahorro tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 la Sareb se quedó con los activos de difícil venta. Ahora intenta eliminarlos de su balance y recortar la deuda pública. Pese a la negativa, el Concello de Santiago siguió insistiendo en que estaba negociando por la Sareb para modificar el proyecto. El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, reconoció en un pleno celebrado en septiembre que no le gustaría que se aprobase el proyecto presentado. Pero al no haber fructificado el cambio en el PXOM, Raxoi debe conceder la licencia si se ajusta a lo que indica el plan urbanístico, que fue modificado puntualmente en 2003.

Centro comercial

Uno de los puntos más polémicos ha sido la creación de un centro comercial en la zona. Según aseveró en el mismo pleno la concejala socialista Mercedes Rosón, que tuvo acceso a la documentación presentada por la Sareb, ocuparía cinco plantas. El Concello ha trasladado a la entidad que este uso no está permitido en la normativa urbanística. El PXOM establece que hasta 12.000 metros cuadrados del edificio podrán albergar tiendas, restaurantes o locales de ocio. Pero matiza que “cada uno de los usos determinados en este apartado deberán de contar con acceso independiente desde el exterior”. La Sareb confirma a EL CORREO GALLEGO que se mantienen más de 10.000 metros cuadrados de uso comercial en su proyecto tras los requerimientos de Raxoi, pero no aclara si prevé un centro comercial al uso o que se destinen los bajos para poner establecimientos independientes como los que existen en las calles del Ensanche. Desde el Concello de Santiago aseguran que ya ha recibido la documentación con los cambios introducidos por la Sareb en la licencia y que en estos momentos se está analizando en el departamento de Urbanismo. Todavía no saben, indican, cómo ha quedado la propuesta con respecto a la superficie comercial.

La Sareb asevera que han basado su proyecto en lo que les permite construir el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). De los 5.300 metros cuadrados de solar, casi 1.400 se dedicarán a espacios públicos (calles, plazas...). El resto serán dotaciones privadas que incluyen “4.500 metros de vivienda, en varias alturas, 400 plazas de garaje, más de 10.000 metros para dotaciones comerciales (tiendas, ocio y restauración) y 7.000 metros de zona hotelera o residencial comunitario”.

Propuesta anterior

La nueva propuesta de la Sareb limita los usos públicos con respecto a la que se había negociado durante el mandato de Xosé Sánchez Bugallo con los propietarios del inmueble. En el pleno de septiembre, la concejala Mercedes Rosón, que ostentaba entonces la cartera de Urbanismo resaltó las diferencia entre uno y otro proyecto. Censuró que frente a dos plantas de superficie comercial, se pedía licencia para cinco. El uso comercial pasará de 3.500 metros cuadrados a más de 10.000. Frente a la desaparición del uso hotelero ahora se pretende destinar casi 6.000 metros cuadrados para edificar 40 apartamentos turísticos.

Sin vivienda protegida

Otro de los cambios que critica el PSOE tiene que ver con la menor superficie residencial. Antes se iban a levantar 150 viviendas, de las que 30 serían de protección oficial. La licencia de Arqura recoge en estos momentos solo 41 viviendas libres. También se disminuye el espacio para la plaza pública prevista, que pasa de ocupar 1.400 metros a sólo 243. Además sufren recortes las aperturas a las calles República Argentina (de 20 a 15 metros) y a San Pedro de Mezonzo (de 49 a 16). El proyecto actual mantiene las 400 plazas de garaje previstas ya en la propuesta que había negociado el PSOE.

Los socialistas no contaron con el apoyo suficiente en el pleno para modificar el planeamiento urbanístico que permitiría este proyecto. Años antes, ellos tampoco habían dado su voto favorable a la reforma que pretendía Compostela Aberta.