O grupo socialista presiona a Sanmartín coa ordenanza municipal das Vivendas de Uso Turístico

O Grupo Municipal Socialista vén de presentar unha nova iniciativa que elevará ao pleno ordinario do próximo xoves, e que foi rexistrada o pasado mércores día 21, para saber cal é a situación na que se atopa a ordenanza municipal que regulará as Vivendas de Uso Turístico (VUT). A pregunta, dirixida ao goberno do BNG e Compostela Aberta, volve formularse 4 meses despois tralo "enorme esforzo durante máis de tres anos para reformar ese plan positivo de regular e ordenar a proliferación das Vivendas de Uso Turístico aprobada no pasado mandato pasado e que supuxo un enorme esforzo de traballo durante máis de tres anos", critica Mercedes Rosón sobre "esta problemática compartida con moitas outras cidades de España, de Galicia e do mundo enteiro na que Compostela foi pioneira na regulación".

Asegura Rosón que se trata dunha regulación que foi "avalada en múltiples sentenzas xudiciais" e que se aplicará noutras cidades como A Coruña. "Hai catro meses", recorda, "presentouse unha iniciativa similar e a resposta foi que a finais de outubro estaría un primeiro borrador e que iría a pleno para súa aprobación antes de finalizar o ano".

Santiago es la tercera ciudad de Galicia con mayor número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) / Jesús Prieto

Pasados xa dous meses do 2024, o PSOE cre que é necesario preguntar de novo que pasa con esta ordenanza "imprescindible" porque non se sabe absolutamente nada. "Preguntada en repetidas ocasións a alcaldesa, a señora Sanmartín, foi postergando eses prazos para presentar o borrador da ordenanza e agora mesmo non hai tan sequera un horizonte marcado como data límite para o seu remate", denuncia Rosón.

A regulación das VUT, di Rosón, "é unha necesidade clara porque precisamos poñer coto á proliferación destes negocios que retiran vivendas do mercado de alugueiro tradicional e que condiciona o mercado da vivenda".

Borrador da ordenanza do Goberno socialista

O PSOE deixou un borrador de ordenanza antes de abandonar o Goberno municipal para fixar as condicións para a regulación das VUT que funcionaban con anterioridade á regulación. Na rolda de prensa deste martes, Rosón manifestou a súa preocupación por un retraso "sen causa xustificada" e afeou á señora Sanmartín que paralizara a regulación. "Sempre sospeitamos do grupo do BNG, que avoga publicamente por un turismo sostible e fala do problema da vivenda se mantén de perfil nesta cuestións".

Asegura Rosón que "a sociedade compostelá non entende a que responde este bloqueo e queremos saber se a señora Rozas e o grupo de Compostela Aberta é complice porque parece que non lles interesa a regulación das VUT".

Desde o grupo socialista insisten en que "cada día que pasa é un día perdido para avanzar nese modelo de turismo sostible e mellorar a oferta de vivendas de alugueiro convencional en Compostela". Tamén denuncian o limbo legal no que, din, se atopan os propietarios de VUT desde hai seis meses coa tempada estival á volta da esquina.

Por estes motivos, o Grupo municipal do PSdeG presentará ao Pleno da Corporación Municipal as seguintes preguntas: En que situación se atopa a elaboración da ordenanza de usos preexistentes en aplicación da modificación do Plan Xeral impulsada no pasado mandato? Existe un prazo temporal para que os grupos da oposición e os colectivos afectados poidan contar con ese borrador para o seu debate?