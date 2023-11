O grupo socialista vén de denunciar retrasos na nova ordenanza que debe regular as Vivendas de Uso Turístico (VUT) logo de que, no pasado mandato, se modificase o Plan Xeral para poñer coto á proliferación deste tipo de aloxamentos turísticos.

Critican, logo dunha reunión coa Plataforma para a Regulación de Vivendas Turísticas (Previturga), que a alcaldesa “siga sen definir a súa postura” nesta cuestión.

Mercedes Rosón fala de “desconfianza” no sector sobre os plans de Goretti Sanmartín coas vivendas de uso turístico. A edil socialista critica que “mentres clama por un turismo sostible e respectuoso coa veciñanza” e “fala do problema de acceso á vivenda”, a alcaldesa “xoga coa ambigüidade e segue sen posicionarse claramente ao respecto das vivendas de uso turístico”.

Para a que fora responsable de urbanismo no goberno socialista, a regulación das VUT trátase dunha cuestión “clave” para abordar ambos retos. Rosón asegura que Sanmartín contaba xa “cun borrador enriba da mesa cando chegou”, xa que o deixaran preparado do anterior mandato e “polo tanto, é momento de que dea explicacións e pedirémosllas no próximo pleno para que aclare a que se debe este retraso na nova ordenanza”.

Rosón asegura “temer” que esta dilación nos prazos –xa que a alcaldesa asegurara que a finais do mes de outubro estaría un primeiro borrador–, débese a que Sanmartín “prometeu máis do que podía cumprir durante a campaña electoral”.