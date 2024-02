Denís Estévez: “Busco que se note que estas fotografías son un trabajo de ensoñación”

“Mi primera cámara fue una Nikon que había por casa cuando era rapaz... Experimentaba y revelaba los negativos en el estudio de Tino Martínez”, recuerda el fotógrafo compostelano Denís Estévez (Santiago, 1980) en charla con EL CORREO al inaugurar ayer en la Casa del Cabildo una exposición titulada Losas de un mismo mundo ('Lousas dun mesmo mundo'). Ofrece 20 montajes de otros tantos pares de imágenes en blanco y negro y repasa su archivo desde 2001. “Es un trabajo donde busco que se note que estas fotos son un trabajo de ensoñación”, dijo en su discurso de apertura, vestido de negro, con pantalones de pernera ancha y bolsillos laterales, como esos que gastan quienes se pasan la vida cámara en ristre, llevando objetivos, baterías, cámaras y demás atrezo para pulir su mirar. En su caso, añade un extra emocional: “Caminar, a veces con cámara y otras no”.

“Quería que se notase que es un trabajo irreal”, aclara sobre estos 20 montajes, unos difusos, otros evidentes, apoyados por puntuales textos de Xosé Manuel Villanueva.

“Los textos, como los títulos, dan una idea de por qué se hicieron esas fotos pero son solo un punto de referencia”, indica un fotógrafo que tuvo la primera cámara en sus manos por mediación de su padre, Xerardo Estévez, alcalde de Santiago en los periodos 1983-1986 y 1987-1998, y que ayer paseó su orgullo sereno como improvisado guía de las amistades reunidas entre el medio centenar de personas que acudió a la inauguración, un acto encabezado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la gerente del Consorcio, Belén Hernández.

“Es un lujo tener esta exposición de alguien de la ciudad para dejar volar la imaginación”, aseguró la alcaldesa antes de reiterar la valía de la fotografía en Compostela: “En el siglo XIX hubo en la ciudad más de veinte estudios fotográficos”, recordó sobre una disciplina donde Denís Estévez tardó en hallar su ventana.

Juan Ramón González, Goretti Sanmartín, Denís Estévez y Belén Rodríguez, durante la inauguración de la muestra. / Cedida

“Empecé los estudios de fotografía cuando ya tenía 32 años, en la escuela Mestre Mateo”, explica el fotógrafo compostelano, con formación inicial basada en la pintura y el dibujo al cursar bachillerato artístico y acudir luego a talleres impartidos por pintores como Joan Hernández Pijuán o Eduardo Arroyo.

Estévez se siente cerca “del expresionismo abstracto” y “no de lo que sería la fotografía social”, pero ello no impide que temas crudos como la migración quepan en esta muestra, igual que una imaginativa cita a la bandera gallega o un alegato a favor de la salida pacífica en los conflictos armados, propuestas que conviven con otras más poéticas, desde un rostro gigante que abre un bosque al juego entre la luna y una mujer (“Es María”, le aclara a un amigo).

Vuelta al circuito expositivo.

Denís cita como referentes a “Goya, Bacon y García Alix” y aboga por reivindicar la necesidad creativa y vital de... “La pausa”.

“En esta exposición hay algo importante, el trabajo de revisión del archivo de estos últimos años, porque hay una idea que es tan contradictoria como la producción continúa en este mundo que vivimos, capitalista, tan complicado... Y a veces no es necesario intentar exprimir esa naranja tanto. Lo que tenemos detrás también es válido si somos capaces de mirarlo con otros ojos. Simplemente con el paso del tiempo, podemos seguir sacando zumo”, apuntó Denís en su intervención.

“Pararse a digerir permite tener ideas...”, indicó a este diario sobre un proyecto que le devuelve al circuito expositivo gallego seis años después de su anterior experiencia.

Sin alharacas pero también sin temor, Estévez afirma que estas fotos, fruto de revisar su ayer, le dan renovada confianza hacia su hoy y mañana como fotógrafo que enseña su inquietud en público.

Parte de los fotomontajes que se pueden ver en la Casa del Cabildo. / Cedida

“Creo que este camino tiene futuro. Cuanto más se fotografía, menos fotografío, igual que cuanto más escucho música, menos me arrebata... Me gusta mucho la idea del barbecho... Llegar a la gente me cuesta tras tantos años trabajando solo en el estudio”, apostilla en alusión a su trabajo para empresas de arquitectura, la otra cara de la luna de sus días de cámara en mano.

Quizá por todo ello, con los pies en el “camino” creativo que le ha llevado hasta la Casa del Cabildo, ayer durante la inauguración, Denís retrató bien fino su momento actual ante una pregunta al vuelo. Alguien dijo:“¿Todavía pintas?”. Y él respondió: “Ahora pinto por dentro”.

Esta exposición abre hasta junio, con entrada gratuita, de martes a sábado (10 h. a 14 h., de 16 h. a 20 h.) y cada domingo (entre 11 h. y 14 h.).