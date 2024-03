La USC insiste ante el 8M en avanzar hacia un horizonte universitario y social igualitario

Apostar por una nueva sociedad como única opción, puesto que “non é posible a excelencia nin a calidade sen a igualdade”, es uno de los grandes retos que se propone la Universidade de Santiago ante la conmemoración este viernes del Día Internacional de la Mujer.

Así se puso de manifiesto este miércoles en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, donde María José López Couso, vicerrectora de Titulaciones e Internacionalización de la USC, leyó el manifiesto de la Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria (RUIXEU), en el que se reivindica “seguir avanzando cara a un horizonte universitario e social igualitario que permita combater os sexismos mentais inconscientes, a división sexual do traballo académico, as desigualdades derivadas da fenda de coidados e da fenda salarial de xénero, a segregación vertical e horizontal por sexos que historicamente impediu a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes”.

Presidido por la delegada del rector para Igualdade, Marta Pérez Pereiro, también intervinieron en el acto la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la secretaria xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia, Sandra Vázquez Domínguez.

Un encuentro en el que además se reconoció el trabajo desarrollado por la Unidad de Atención Psicológica por su trayectoria a favor de la igualdad de género en la institución universitaria, y en el que Ana López Durán, que recogió el galardón junto a Pilar Bárcena y Sara Purcell, pronunció la conferencia titulada Muller e saúde mental.

El manifiesto, que será punto de encuentro para la comunidad universitaria en los diferentes centros a lo largo de toda la semana, pone el foco en los puestos de liderazgo y en las más altas escalas de reconocimiento investigador y docente, donde se considera que es muy importante aumentar la presencia de mujeres para hacer que el mundo académico sea mas equitativo.

En concreto, se hace alusión a la maternidad como una de las causas del abandono de la carrera científica, junto a la “pouca ou nula aplicación de medidas para fomentar a corresponsabilidade”.

En el documento también se subraya que es “imprescindible e urxente situar as políticas de igualdade no deseño e na execución dos cambios que veñen e dotar as unidades de igualdade dos recursos suficientes e da interlocución política adecuada para cumprir cos novos mandatos legais que se lles suman aos preexistentes”.

Se insiste en que alcanzar la igualdad de género y el bienestar de las mujeres en todos los ámbitos “é máis crucial ca nunca se queremos xerar economías prósperas e acadar un planeta saudable”.

Para ello, se aboga por favorecer espacios equitativos en la distribución de la carga de trabajo: la implementación de acciones positivas, el apoyo al embarazo y cuidado de personas dependientes con permisos parentales flexibles y la no penalización en procesos competitivos, la organización de actividades en horario que facilite la conciliación y la lucha decidida contra la discriminación sexista y contra el acoso sexual, así como la promoción de una cultura de respeto, igualdad y tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación y perjuicio.

Por otra parte, se centra también en la forma en la que “o ecosistema dixital se converteu nun dispositivo novo de discriminación e de violencia, con grandes implicacións para a academia e para a ciencia”, e insta a acabar “coa subrepresentación documentada das mulleres en liña e as imaxes dixitais que exacerban o nesgo de xénero e o sexismo”.

La secretaria xeral de Igualdade, Sandra Vázquez, puso en valor que la universidad sea “un dos pilares na creación de sociedades máis igualitarias e xustas”, y en relación con la salud mental, afirmó que hay mayor prevalencia en mujeres de depresiones, ansiedad o trastornos del comportamiento alimentario”.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, por su parte, reivindicó el apoyo entre mujeres de “sororidade” frente al estereotipo de la rivalidad femenina, y destacó la aprobación de la Lei Ángeles Alvariño, que “fomenta o uso da igualdade e que intenta garantir a non discriminación por cuestións de conciliación na carreira investigadora”, informa Europa Press.

El Campus de Lugo también se suma a las reivindicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, a través de Feminidad e industria musical, que corre a cargo de la artista y cantautora #gallega María Xosé Silvar, Sedes.