La vicepresidenta Ángeles Vázquez señala a Raxoi como el único responsable del mantenimiento del polígono de A Sionlla

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha señalado este lunes al Concello de Santiago como el "único responsable" de las labores de mantenimiento del polígono empresarial de A Sionlla, el cual carece de servicios básicos como un alumbrado en condiciones óptimas, tal y como denunció recientemente EL CORREO GALLEGO.

La vicepresidente ha reunido con la Asociación Área Empresarial del Tambre, encabezada por su presidente, José Fernández Alborés, para abordar esta y otras deficiencias que sufre el parque industrial; y también para explicar a los empresario el plan que se está desarrollando para la ampliación del suelo industrial después de que se haya vendido el 100 % del hasta ahora urbanizado. Se habilitarán 400.000 metros cuadrados más.

"Estamos ante o que eu considero algo insólito e que non da lugar a discusión, que ven a ser o mantenmento do polígono industrial", manifestó Ángeles Vázquez, antes de recordar que "desde o ano 2012 o Concello de Santiago é o propietario dos viais do polígono e polo tanto é a quen lle corresponde entre outras a recollida do lixo, a limpieza viaria, a seguridad viaria e a iluminación". La vicepresidenta aseguró que desde la Xunta se le requirió al Concello "dez veces consecutivas" la ejecución de estos trabajos de conservación, que no se han producido.

"Esto non está sendo así, e esto non ten sentido; primeiro, porque é o que ten que facer o Concello: son viáis públicos, se non o fosen o Concello tería que dicir públicamente que renuncia a eles, e tería que dicir aos empresarios que non quere saber absolutamente nada deles; porque o que non se pode é cobrar impostos e despois non repercutir absolutamente nada", manifestó.

Con esto, la vicepresidente ha instado a la creación de una "entidade de conservación", en la que participe la asociación de empresarios, el Concello y la propia Xunta como interlocutora. "Xa se intentou varias veces, pero agora pasaron as elección e deberíamos estar todos mais tranquilos", indicó Vázquez, para avanzar que se pondrá en contacto con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, "para saber cales son os motivos que están levando a que estea totalmente olvidada unha parte de Santiago, como é un polígono industrial no que se crea vida, postos de traballo e onde se pagan os impostos". Vázque admitió que hasta ahora la Xunta venía cambiando bombillas o arreglando algunas farolas porque recibía el aviso de avería, pero insistió en que estos trabajos "son competencia" del Concello de Santiago.

En cuanto a la ampliación del suelo industrial, comentó que ya se ha licitado el denominado plan estructurante y que ahora la "meta" está en 2025, "cando teremos que licitar a urbanización e sacar as parcelas a concurso". También recordó que en A Sionlla hay reservados 60.000 metros cuadrados de suelo insdustrial para el desarrollo del polo biotecnológico A Sionlla Biotech.