El PP de Santiago ve un “apagón informativo” del gobierno local por la gestión del portal de transparencia

El Partido Popular de Santiago denunció ayer un “auténtico apagón informativo” por parte del ejecutivo local ante la situación en la que se encuentra el portal de transparencia del Concello. El edil del PP, José Ramón de la Fuente, señaló en una rueda de prensa que “o BNG non está a garantir o acceso á súa información administrativa e contractual de xeito regular e transparente, como é a súa obriga”.

De la Fuente indicó que la información que debería figurar en la página web afecta a diferentes ámbitos como el pago medio a proveedores, el estado de ejecución presupuestaria, o la información sobre el volumen presupuestario de contratos adjudicados. “Tampouco hai datos actualizados en relación aos contratos das obras, á estrutura orgánica do Concello, a relación de postos de traballo, as retribucións de altos cargos, ou a composición da Mesa de Contratación, neste aspecto, o portal de transparencia incumpre premeditadamente a Lei”, subrayó.

Del mismo modo, el concelleiro remarcó la ausencia del plan de contratación de 2024. “Esta ferramenta permite, por unha banda, que os operadores económicos coñezan con tempo cales van ser os procedementos de contratación aos que poderán optar; e, por outra, permítelle ao Concello reducir prazos na licitación mediante a publicación de anuncios de licitación previa, isto afecta a situacións como a dificultade para licitar o servicio de autobuses, ou para adxudicar e poñer en marcha as obras do pavillón de Vite e as piscinas de Santa Isabel”, explicó De la Fuente.

Actualización periódica

El edil apuntó que la información del portal “debe actualizarse periodicamente, posto que é unha esixencia de bo goberno para as administracións públicas e un dereito dos cidadáns ao control do exercicio do poder político que agora mesmo os nacionalistas están cernando, ao non permitir un acceso fácil e permanente”.

Ante el estado en que se encuentra, De la Fuente afirmó que “podemos dicir que o BNG nin é transparente, nin é bo goberno, e conforme ao que os cidadáns de Santiago poden consultar na web do Concello, o termómetro democrático dos nacionalistas está baixo mínimos”. Así, acusó al gobierno local de dificultar “premeditadamente” el acceso a la información a la ciudadanía y a los grupos de la oposición.

El representante de la formación conservadora se refirió a que el concelleiro de Facenda, Manuel César “recoñeceu a falta de actualización”, pero “non foi quen de dar unha razón convincente”. De este modo, incidió en que “a escusa de que o BNG non tivo tempo, nove meses levan xa no Goberno, para actualizar a información cae polo seu propio peso, pois moita da información só precisa para ser actualizada subir un arquivo á web, traballo que só leva uns minutos”.

Contratos durante la pandemia

Esta petición coincide con la polémica de los contratos adjudicados por el anterior equipo de gobierno durante la pandemia sin “xustificación de emerxencia”, detectados por el Consello de Contas. El grupo municipal del PP reclama investigarlos, mientras que en el ámbito autonómico la formación rechaza hacer lo mismo con los licitados por la Xunta.

Al ser preguntado al respecto, De la Fuente dijo que “os grupos da oposición no Parlamento poden levar esa iniciativa se o estiman oportuno. Nós facemos oposición ao goberno do Concello de Santiago”.