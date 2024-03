O VII certame ‘Alguén que respira!’ trata en Compostela os conflitos territoriais a través da voz poética

Compostela vai acoller entre o 21 e o 23 de marzo a sétima edición do certame de poesía ‘Alguén que respira!’. Un evento que vai reunir na capital galega a poetas, xornalistas, activistas, axentes de cooperación e artistas que recitarán e debaterán este ano arredor dos territorios en conflito, sexa este un enfrontamento bélico ou unha loita coa propia identidade ou o propio corpo.

O encontro botará a andar o 21 de marzo, Día da Poesía, coa lectura do manifesto conmemorativo por parte do xornalista Alfonso Armada, no balcón do Teatro Principal ás 19.30 horas. E será no interior onde, de seguido, se celebrará o primeiro dos eventos deste ‘Alguén que respira!’, da man do activista trans portugués André Tecedeiro, xunto coa poeta catalá María Sevilla e a proposta sonora do aragonés Gustavo Giménez.

Un recital, ‘Poesía para corpo principal’, no que tamén se contará coa presenza da poeta israelí Tal Nitzan e coa actuación conxunta, logo de 20 anos, dos irmáns Rábade Villar: María do Cebreiro e Abe. Entre os dous darán curso a un recitado no que a escritora fará lectura dos poemas de A lentitude acompañada por Abe Rábade ao piano, que desenvolverá unha improvisación jazzistica.

Tamén será o Principal o escenario do evento do venres 22, ‘A palábra percórreme a pel como beliscos de lume’. Alí, a partir das 20 horas daranse cita a armenia Hasmik Simonian, Nigar Arif de Acerbaixán, a saharaui Zara Hasnaui, a filósofa e escritora de orixe marroquí Karima Ziali e o dramaturgo kurdo Hekin Sefkan, xunto á andaluza Isabel Martín e o galego Samuel Merino.

Na xornada do sábado 23 a acción pasa á igrexa da Universidade, na praza de Mazarelos, onde a partir das 20.30 h. actuarán Guadi Galego con Su Garrido, a música aranesa Alidé Sans, a rapeira malagueña Eskarnia e o dúo de tecno-poesía No Poet. Participarán tamén Aroa Misa, Claudia Romero e Serxio Abalo, gañadores dos premios ‘Respirá!’, convocados por segundo ano e dirixidos ao estudantado de primaria, ESO e bacharelato.

O certame mantén tamén ‘As mañás do ambigú’, no Principal, destinadas á reflexión e ao debate e a sección ‘Atravesei a cerca’, o sábado ás 18 h., na que se poderá a poetas como Olalla Cociña, Dores Tembrás, José María Cumbreño ou Luís López Alonso.