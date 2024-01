Guadi Galego (Cedeira, 1974) ha agotado las entradas de sus conciertos de hoy en Santiago (Teatro Principal) y mañana en Ferrol (Jofre) en una gira que visita Pontevedra el 13 de abril (Principal, ciclo Resoan; entrada: 13 €). Guadalupe Cribeiro Galego, Guadi, presenta el disco Roibén y un espectáculo llamado Síntese Horizonte.

“Somos nove persoas no escenario… Catro cantantes, catro músicos, máis eu. É unha formación moi atípica e buscada para que haxa unha sonoridade concreta en base á sonoridade dese último disco, Roibén, o que me levou a este formato porque quería que fose algo onírico, evocador, que non perdera a forza, nin a dinámica nin a enerxía.E como quería ir a os teatros galegos, pensei tamén nun espectáculo para un teatro, onde estás nunha butaca, sen tomar unha cervexa, nin buscar a ninguén que estea perdido, nin esperando por un amigo que chega tarde, estás cos ollos no escenario. E temos unha posta de escena concreta, cunha luz concreta, un espectáculo currado, moi currado, e agora imos ver se á xente lle chega”, dice Guadi en charla con EL CORREO GALLEGO poco antes de ir a buscar al cole a sus hijos de 9 y 11 años, respectivamente.

En los dos primeros conciertos, colabora el cantante y productor Pau Brugada y en la cita ferrolana también Xiana Lastra (voz de A banda da Loba). Aparte de la gira, Guadi acaba de sacar Todo esto te daré, single grabado con Rozalén para una ficción sonora producida por Audible y dirigida por Paula Cons, basada en la novela homónima de Dolores Redondo.

Guadi y Rozalén, Rozalén y Guadi, compartieron escenario como invitadas de Tanxugueiras en el concierto del Coliseum de A Coruña. “Compartimos escenario esa noite pero o tema está gravado de antes. Pensaba en quen podería gravar ese tema que o fixera tan grande e que o levara ata ese punto, e era Rozalén, e falei con Aida, das Tanxugueiras, e pregunteille: ‘Ti cres que a Rozalén lle gustaría cantar un tema?’ E díxome: ‘Mira, eu falo con ela e despois falas ti con ela’. E Rozalén díxome que o tema lle chegaba e que ía facelo.E parece que a canción está feita para ela.Escoito e digo: ¡Mi ma! Eu pegueime a ela, estiven pegadiña a ela, desfrutando de ese tema que eu fixen pero que ela fixo máis grande. E Dolores (Redondo) está encantada, emocionada co tema. Escribiunos”.

La manchega Rozalén resume así en sus redes tal colaboración: “Cuando grabé esta canción de la talentosa Guadi Galego sentí que mi trabajo tenía sentido por momentos como ese... No sé qué tiene esta melodía que me eriza entera”.

Poco antes de ese estreno, la cantante y autora de Cedeira fue coprotagonista del programa Un país para escucharlo (La 2 ;TVE), donde cantó con la viguesa Sila Lúa dentro de un resumen de la escena musical gallega. Y durante el pasado otoño, sacó O.D.A, más que un single una joya grabada con el santiagués Iago Pico como productor en los Pouland Studios (Ames), donde quien ya hizo esa mismo rol con Tanxugueiras da alas a Guadi, que ríe al decirle que está en el mejor momento de su carrera deportiva.

“Creo que é un bo momento para a escena galega. Explícome, creo que estamos nun bo momento de visibilización de artistas galegos e a min tócame como parte das que levan tempo.Quero dicir, tócame porque levo moitos anos nisto, e o meu tampouco é súper fácil porque non son de facer canción de autora, fago algo un pouco diferente, non canción de autora clásica, e fago algo que tampouco é que estea de moda, nin nada polo estilo pero as carreiras son cíclicas e si é certo que as veces te toca estar e outras veces non. E cando non che toca estar a ti é porque lles toca estar a outros, así debe ser.Isto é como unha roda, como da vida. E si creo que estou vivindo un bo momento pero que é froito dun traballo de moitos anos, eu son de pico y pala, pico y pala, pico y pala...”, repite, quizá para que lo escuche quien crea que basta la flor de un día para tener primavera.

En su actual gira, Guadi Galego, ex vocalista de Berrogüetto, desaparecido grupo jamás lo bastante aplaudido, conecta con esa etapa al contar en su banda con Guillerme Fernández (guitarra acústica eléctrica y sintetizada) e Isaac Palacín (batería y percursión), a la vera de Rubén Iglesias (bajo y sintetizadores), Álex Fernández (teclados) y un coro con Faia Díaz, Rocío Giménez, Paula Romero e Inés Salvado. En equipo, trazan un mapa de emociones con la luz de Laura Iturralde y José Faro más puesta en escena de Marina Oural y Ugía Pedreira.

Al preguntarle si esta es la propuesta más ambiciosa de su trayectoria, Guadi matiza pero aclara que para ella cada concierto de Síntese Horizonte es especial. “Máis que o máis ambicioso, é o espectáculo máis consciente da miña carreira, como concepto e a nivel de música, de por que todo esta aí. É como unha síntese vital. Son cancións dun tempo, de Roibén e tamén cancións do pasado, unha síntese vital que empeza desde a dureza á aceptación da vida, pasando pola alegría, pola ilusión e incluso tamén polo humor”.

Fan de O Corno, película dirigida por la donostiarra afincada en Galicia Jaione Camborda, Guadi Galego, tiene claro cual es su “curruncho” favorito de Compostela: “Sempre me vou a quedar co Dezaseis porque é a miña casa e sempre me sinto moi ben aí”, dice mientras coincidimos en creer que en ese restaurante de la rúa San Pedro no se apagará nunca la voz del añorado Moncho Díaz (Fuxan Os Ventos) cantando en días sin prisa.