Estas son las once calles de Santiago que serán rehabilitadas de manera inminente por 1,3 millones

La plataforma de contratación pública avanza que en Santiago se reformarán de manera inminente once calles, con un presupuesto total que asciende a 1,29 millones de euros. Se trata de tres proyectos diferentes que están en proceso de licitación y concretamente en la fase de evaluación. El de mayor montante es el referido a la reurbanización de la rúa do Pombal, que, como ya es sabido, ha sido necesario licitar por segunda vez tras quedar desierto el primer intento, no porque no se hubiesen presentado empresas, sino por un error de forma.

La actuación en el Pombal permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la calle a través de una reconfiguración de su trazado así como unha renovación de las instalaciones urbanas. Las obras abarcan el tramo entre el cruce con la rúa do Campiño da Ferradura hasta la intersección con la travesía del Cruceiro do Galo. Así, se creará una plataforma única para la calzada y las aceras y se elevará la vía rodada. Dos pequeñas rampas solucionarán este cambio de rasante en los límites de la actuación, donde se situarán los pasos de peatones. Además, el carril de bajada de la calle también se habilitará como carril bici, y en el sentido contrario se utilizará la acera que se encuentra junto al muro.

Con un presupuesto de 630.571,08 euros, la propuesta de reurbanización contempla demoliciones y movimientos de tierras, así como acondicionamiento vegetal en zonas ajardinadas, la instalación de saneamiento y abastecimiento, así como la de abastecimiento de agua y riego. También incluye la instalación de nuevo alumbrado público y de una nueva red de telecomunicaciones, además de gas natural. Se renovarán todas las pavimentaciones y también se colocará un nuevo mobiliario urbano.

Vía pública en Marrozos.

A esta actuación se sumará también la reforma del viario comprendido entre A Pajuela y el campo de la fiesta de Marrozos, en el ámbito rural de Santiago. El Concello ha licitado esta obra, que actualmente está en fase de evaluación, según la plataforma de contratación del sector público. Se trata de un proyecto impulsado por la concejalía de Medio Rural y que cuenta con un presupuesto de 370.620 euros. El Concello ya ha recibido ofertas por parte de empresas para hacerse con la adjudicación de los trabajos, pero está a la espera de que aporten nueva documentación que se les ha requerido. Esta actuación tiene como principal objetivo la mejora del espacio público disponible en el viario comprendido entre los mencionados puntos con su acondicionamiento; actuaciones de pavimentación y la construcción de cunetas transitables en ambos márgenes; así como la ampliación de la red municipal de abastecimiento de agua.

El tramo en el que se actuará concretamente es el que facilita la conexión de la carretera N-525 con el campo de la fiesta del lugar de Ardagán, en la parroquia compostelana de Marrozos. Una vez que se adjudique, la obra tendrá un plazo de ejecución de seis meses, como se recoge en el pliego. Se realizará un movimiento de tierras previo en la zona que dará paso a la renovación de los sistemas de tuberías. Se construirán canalizaciones para el abastecimiento de agua y la evacuación de aguas residuales; y también nuevas canalizaciones para las pluviales, así como sistemas de desagüe. Además, también se acometerá la renovación de pavimentos.

A las actuaciones en estas dos calles se sumará la recuperación del firme en otras nueve situadas en diferentes ámbitos de Santiago. Las actuaciones están integradas en un mismo contrato, actualmente en fase de licitación, y que cuenta con un presupuesto que asciende a 296.310 euros. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 4 meses, se realizarán en las rúas da Presa, do Campo de Santa Isabel, Vite de Abaixo, Burgo das Nacións, Pilar Miró, Tambre, San Caetano y das Casas da Hedra y la Travesa das Casas da Hedra.

En total, se intervendrá sobre una superficie aproximada de 17.780 m2. Además, las mejoras se llevarán a cabo en calles por las que discurren tramos del Camino de Santiago o bajo especial protección. Con estas actuaciones se pretende paliar el deterioro de la capa de rodadura de las vías y evitar el inminente deterioro de las capas estructurales. Para esto, se ejecutarán distintos tipos de trabajos: fresado y posterior aplicación de mezcla bituminosa, pintado, limpieza de determinados viarios o saneamiento de las zonas deterioradas. El proyecto también incluye pequeñas actuaciones de drenaje y mejora de la seguridad vial.

La memoria justificativa del proyecto detalla que “as distintas rúas presentan un estado deficiente do firme que fai moi necesaria a súa reparación. Ademáis, levaranse a cabo actuacións de mellora da drenaxe na rúa Pilar Miró e a instalación de medidas reductoras da velocidade nas rúas de Vite de Abaixo e Tambre e na avenida do Burgo das Nacións, donde é constatable a circulación de vehículos a altas velocidades xerando situacións de potencial perigo”.

Senda peatonal en licitación.

Aunque no se trata de una calle como tal, en el portal de contratación pública también está publicada actualmente la licitación de las obras de la nueva senda peatonal de la rúa das Estrelas, que cuenta con un presupuesto de 126.172,99 euros. La intervención tiene como objetivo la mejora de la movilidad peatonal en la rúa das Estrelas, situada en la parroquia de Aríns y contará con un plazo de ejecución de seis meses.

De esta manera, se configura como uno de los principales accesos al Monte do Gozo, importante punto de atracción para los vecinos, turistas y peregrinos, en el Camino de Santiago. En la actualidad solo el tramo norte tiene aceras, mientras que en el ámbito de actuación los peatones emplean una zona explanada contigua a la carretera que no se encuentra pavimentada.

Con esta actuación se ejecutará una senda peatonal mediante 15 centímetros de zahorra estabilizada en el ancho de la explanación existente, con un borde de hormigón en el exterior de la senda, previa excavación en caja. En el tramo comprendido entre el paso superior y la glorieta la senda tendrá un ancho de dos metros y también se contempla la limpieza de la cuneta revestida existente.

A partir de la rotonda y por la margen izquierda hasta enlazar con la acera existente se ejecutará una senda peatonal de 2,80 metros de ancho. Este tramo no cuenta con cuneta revestida, por lo que, se dispondrá un nuevo borde de hormigón prefabricado en el contacto con la calzada.