Estos son los horarios de Semana Santa de los principales supermercados de Santiago

Las celebraciones de la Semana Santa de Santiago llegan a su culmen a partir de este jueves en Compostela. Los dos días festivos consecutivos correspondientes al Jueves Santo y Viernes Santo, traen también consigo la modificación y reducción de horarios de apertura de los supermercados en la capital de Galicia. Si no has sido previsor, a continuación te damos algunas opciones dónde poder hacer la compra si te has despistado, incluso una de ellas permanecerá abierta durante toda la jornada del viernes.

Supermercado Froiz de la plaza del Toural

Froiz en la plaza del Toural / Cedida

Aquellos que residan en el casco histórico compostelano y que tengan que hacer alguna compra de última hora, podrán hacerlo en el supermercado Froiz situado en la plaza del Toural. La cadena gallega ha adaptado sus horarios los próximos días festivos, con lo que el Jueves Santo abrirá desde la 09:30 horas hasta las 14:30 horas, permaneciendo cerrado tanto este jueves por la tarde como todo el Viernes Santo. El sábado retomará su actividad en horario normal.

Carrefour de Montero Ríos

Carrefour Market en el Ensanche de Santiago / Cedida

La cadena francesa de supermercados ha optado en su local del Ensanche de Santiago por abrir durante toda la jornada de Jueves Santo, con lo que su horario será desde las 10:00 horas hasta las 21:00 horas, permaneciendo cerrado el Viernes Santo y retomando también su actividad normal el sábado.

Mercadona Santa Marta

Mercadona de Santa Marta / Cedida

El gigante español de la alimentación también ha modificado sus horarios este Jueves Santo en Compostela. En este caso han optado por la reducción de horario de apertura con lo que este jueves permanecerá abierto desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas, cerrando como los dos casos anteriores el Viernes Santo y retomando su actividad el sábado.

Gadis de Meixonfrío

Supermercado Gadis en Meixonfrío / Cedida

La empresa gallega de distribución de alimentos también se ha decantado por una reducción de horarios para este Jueves Santo. El supermercado de la marca situado en Meixonfrío abrirá desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas, cerrando durante todo el Viernes Santo para retomar actividad normal el sábado.

Eroski polígono Costa Vella

Hipermercado Eroski en el polígono de Costa Vella / Cedida

Vegalsa, la otra gran cadena de hipermercados de Galicia, abrirá su establecimiento del polígono de Costa Vella durante este Jueves Santo con horarios que comprenderán desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas. El Viernes Santo permanecerá cerrado y retomará su actividad normal el sábado.

Supermercado Dia de Vidán

Supermercado Dia en Vidán / Cedida

Aquellos que vivan en la zona sur de la ciudad, tendrán la opción de hacer las compras de última hora en el supermercado Dia situado en Vidán. El establecimiento abrirá sus puertas este Jueves Santo desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas, optando por una reducción de horario para esta jornada. Ya durante el viernes permanecerá cerrado para retomar actividad normal el sábado.

Supermercado de Noche (24 horas)

Supermercado de Noche / Cedida

El local 24 horas, situado en la rúa de Fernando III o Santo, será de los pocos que ninguno de los días festivos cesará en su actividad. Tanto Jueves Santo como el Viernes Santo, el negocio situado en la céntrica calle de Santiago atenderá a todos sus clientes en horario ininterrumpido.