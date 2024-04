Tráfico cortado na rúa dos Lagartos por mor de obras na canalización do gas até o día 12

Dende a mañá deste luns e até o vindeiro venres 12 de abril, vai permanecer pechada ao tráfico a rúa dos Lagartos, no barrio de San Pedro. A zona afectada será a do cruzamento entre Os Lagartos e a rúa das Chufas, o motivo é a realización de obras nun tramo da canalización do gas.

Polo tanto, durante a semana a entrada e saída da rúa dos Lagartos deberá facerse pola Trisca, e o acceso ás rúas das Chufas e Campo do Forno deberá realizarse pola rúa de San Pedro.

Ademais desta restricción, que só afectará esta semana, outras dúas rúas seguen pechadas ao tráfico no concello dende o pasado día 2 de abril. Unha delas está na améndoa, na Algalia de Arriba, onde se están a realizar labores de mantemento do pavimento. Nesta rúa permítese o acceso peonil e a duración da reparación estímase en 6 semanas, polo que non se reabrirá ao tráfico até a segunda semana do mes de maio.

Mantense tamén durante todo o ano o corte na zona da Silvouta polas obras da nova estación depuradora. Está pechada a rúa das Pedreiras, a zona máis próxima aos traballos, polo que a comunicación entre os lugares da Silvouta e Laraño debe facerse a través da AC-543.