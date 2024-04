Borja Verea agarda que Alba de Compostela sexa un acto “de todos e non só do BNG”

“Pedimos humildade, sensibilidade e empatía”, dicíalle onte Borja Verea ao BNG de Santiago en relación coa Alba de Compostela, “para poder gozar ao 100% do Apóstolo e ao 100% da Alba”, solicitando que non coincidan os dous actos o 25 de xullo.

“Esperamos que na Comisión de honras poidamos acordar o día, o horario e os premiados”, engadía o líder do PP local, para insistir en que esta homenaxe a santiagueses de referencia “sexa un acto de todos e non só do BNG”. Falaba Verea na liña do seu edil José Antonio Constenla que “tendía a man” a Sanmartín para buscar “unha solución de consenso”.

Un acordo que non parece sinxelo, á vista da concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, que onte mesmo insistía en que a data da Alba debe ser o 25 de xullo e que “ten cabida no horario” dos diferentes actos dese día. De todos xeitos aseguraba que o Goberno local agradece “a nova actitude” do PP e convocará “de inmediato” os voceiros dos grupos municipais.