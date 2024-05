O Concello rectifica os criterios de admisión nos Clubs de Verán dos centros socioculturais

A Concellaría de Centros Socioculturais vén de abrir o prazo de inscrición nos seus Clubs de Verán, que se desenvolverán no mes de xullo en 15 equipamentos da rede, oito deles na zona urbana e sete no rural.

Ata onte mesmo, segundo o centro sociocultural no que se desenvolvese a actividade empregábase como criterio de admisión no club que o neno/a tivera unha idade cumprida ou que tivera nacido nun ano concreto. “Esto supón un trato totalmente discriminatorio para os nenos segundo o seu mes de nacemento e non ten lóxica ningunha. Ademais, para os pais supón ter que buscar outras alternativas máis caras para conciliar, polo simple feito de que o menor nacera na segunda metade do ano”, comentou en conversa con EL CORREO a compostelá Laura Rodríguez, quen enviou unha queixa ao concelleiro Xan Duro.

Por ese motivo, o persoal técnico do departamento está traballando xa para aprobar a corrección nos próximos días. “Este xoves estarán feitas as correspondentes actualizacións no folleto incluído na web municipal para que sexa pública a modificación”, manifestan.

Deste xeito, o único criterio a ter en conta será o ano de nacemento.

As preinscricións no programa deberán facerse antes do luns 20 de maio, ben a través da sede electrónica do Concello de Santiago ou remitindo a ficha de preinscrición ao correo electrónico viveoveran@santiagodecompostela.gal. O 30 de maio publicarase a lista de admitidos, 4 de xuño difundiaranse as listas provisionais, e o sorteo público das prazas no caso de existir maior demanda que oferta será o 5 de xuño no CSC de Cornes. A partir do 7 de xuño publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e reservas, e a formalización do pagamento deberase facer do 10 ao 17 de xuño.

En total, ofértanse 425 prazas para nenos e nenas desde os tres ata os 18 anos, dependendo do centro e da actividade. O medio ambiente, as novas tecnoloxías, e a interculturalidade serán algunhas das temáticas sobre as que se traballe no marco deste programa.

Os centros urbanos son os de Pontepedriña, Castiñeiriño, Vite, Fontiñas, Santa Marta, Romaño, Conxo e Ensanche. A Gracia, Bando, Marrozos, Lavacolla, Laraño, Figueiras e Nemenzo son os centros do rural.