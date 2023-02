Una época de bonanza para una pesquería que supuso más del 11 % de los ingresos totales de las lonjas de esta franja litoral en el año 2022. Y las expectivas siguen siendo positivas, e incluso “poderán mellorar”, según indica José Domínguez, armador y expatrón mayor de Corcubión, uno de los puertos dedicado casi en exclusiva a la pesca del pulpo. Por su lonja pasaron el pasado año más de 123.000 kilos de este cefalópodo, que elevaron a más de un millón de euros los ingresos.

Cifras similares a las registradas en las rulas de Malpica de Bergantiños y Camariñas, que también facturaron pulpo por valor de más de un millón de euros. Tan solo les superaron las lonjas de Muros, en la que subastaron cerca de 130.000 kilos e ingresaron 1,2 millones de euros, y la de Ribeira que lidera el sector pesquero de esta franja atlántica, con más de 383.000 kilos y una facturación superior a 3,7 millones de euros en 2022.

A diferencia de lo que venía sucediendo en años pasados, el aumento de las capturas no está suponiendo una rebaja de la cotización del producto, que se mantiene en precios bastante estables. Así, los ejemplares de más de dos kilos se cotizan en torno a los 12,5 € por cada kilogramo.

José Domínguez asegura que esta estabilidad de precios está motivada porque “é un produto que ten moita demanda, e os comercializadores están abrindo novos mercados”. A este respecto, destaca que en los últimos años, “parte do polbo que se pesca nas nosas costas vai para Estados Unidos”, entre otros países que aprecian mucho la calidad de estos cefalópodos.

A ello hay que sumar que “as empresas conxeladoras están aumentado a súa capacidade de almacenamento e con elo a demanda”, añade el armador corcubionés.

El sector aguarda ahora que la abundancia del recurso continúe, dado que el pulpo es una de las especies de la que dependen las economías de muchas familias de pescadores de la flota de bajura. José Domínguez es optimista y asegura que “se o clima acompaña coma nestes dous últimos anos imos ter polbo, pois as condicións están sendo óptimas e hai moitos exemplares grandes desovando, e iso é a mellor garantía”. Las nasas confirmarán si la predicción se cumple.

“O factor principal é o clima”

El armador y expatrón mayor de Corcubión, José Domínguez, que dedicó buena parte de su vida a la pesquería del pulpo, tiene claro que la abundancia o escasez del preciado cefalópodo depende fundamentalmente “do clima”.

Así lo defendía cuando diversas voces apuntaban a una sobreexplotación del recurso y se discutía sobre la necesidad de ampliar las vedas, y así lo sigue defendiendo ahora “pois esto non depende si un barco levaba máis ou menos nasas, senón de que nos meses de setembro e outubro soplen os ventos do sur e que se dén as correntes favorables”. Si es así, añade, “esto favorecerá a abundancia de plancto e tamén de polbos, pois teño claro que esta é unha especie migratoria que busca os espazos que máis lle favorecen”.