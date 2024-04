Plan de obras récord con la Diputación por cien millones: Carballo, Santa Comba y Ames, al frente

El Plan Único de la Diputación de A Coruña superará este año, y más concretamente este viernes, los 100 millones de euros, una cifra récord que se destinará a financiar obras, gasto corriente, servicios públicos e iniciativas de carácter social en los 93 ayuntamientos de la provincia. Y entre ellos, lidera Carballo, que se embolsará la cantidad más elevada (2.602.343 euros) de toda la provincia. A su vez, en las comarcas compostelanas le siguen Santa Comba (2.356.141 €) y Ames (2.213.223 euros). Además, la Administración provincial ha querido sacar pecho, subrayando que la Xunta apenas invierte 113 millones en el conjunto de todo el país al amparo de su Fondo de Cooperación Local.

Ya por comarcas, la más beneficiada va a ser la del entorno de la capital gallega, con 30.046.663 € (Santa Comba a la cabeza, seguido de Ames y Santiago, con 2,2 millones), mientras que la de Bergantiños-Costa da Morte rondará los 16,7 millones (destaca Carballo, seguido de Coristanco, con 1,6 millones, y A Laracha, 1,4); y en la de Barbanza (13 millones) constan Ribeira, con 1,7 millones; A Pobra, con 1,6; y Boiro, que suma 1,4.

Así lo ponían de manifiesto el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el vicepresidente, Xosé Regueira Varela; y la diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García Rey, que presentaron las novedades del POS+2024. En concreto, y junto a los 50,5 millones de euros que ya tenía consignados en el presupuesto inicial de 2024, en el pleno de este viernes se añadirán otros 50 en el marco de un expediente de modificación de créditos. Formoso, al hilo, hizo hincapié en el “cambio revolucionario” que supuso el Plan Único en la forma de hacer política de la Institución provincial, ya que multiplicó por tres la inversión de la Diputación en los concellos, dándoles “total autonomía” a la hora de decidir en qué se invierten los fondos.

Viejas obligaciones

“Xa non hai plans de piscinas ou de campos de fútbol de herba artificial que obrigaban aos concellos a facer estas infraestruturas, necesitáranas ou non, ou a perder os fondos. Hoxe os concellos da provincia poden decidir a que destinan os seus recursos da Deputación”, afirmó el presidente. “Desde a súa creación en 2017, o Plan Único supuxo máis de 718 millóns de investimento nos concellos, máis de 4.000 obras e miles de servizos básicos que melloran a calidade de vida da cidadanía nos 93 concellos da provincia”, continuaba Formoso, subrayando también que este plan “é un gran axente dinamizador da economía, que supuxo o mantemento de máis de 13.000 empregos na provincia”.

A su vez, García Rey señaló que “a mellor parte vén cando estos cadros cheos de cifras se converten en realidades, en melloras na accesibilidade de rúas e espazos públicos, melloras de centros educativos e deportivos municipais, creación de xardíns e zonas verdes, obras de pavimentación, saneamento e abastecemento de auga en núcleos rurais e novos sistemas de alumeado público”.

Y todo gracias a un plan que, además, “lles permite aos concellos soster servizos públicos básicos, como o alumeado público, a recollida de lixo ou a limpeza viaria”. “En definitiva, é unha ferramenta que mellora a vida da cidadanía en todos os concellos da provincia, pero especialmente naqueles máis pequenos, xa que para os 82 de menos de 20.000 habitantes o importe recibido a través do POS pode supor entre un 5 e un 10 por cento do orzamento no caso dun mediano e ata un 20 ou un 30% para os máis pequenos”, dijo.

Empujón para la Xunta

Las espadas en cuanto a fondos autonómicos y provinciales están en alto, según coincidían el presidente y el vicepresidente de la Diputación coruñesa. Y es que Formoso no dudó en apuntar, al respecto de los 113 millones que invierte la Xunta y los 100 de la Institución provincial, que “queremos falar disto no momento en que tanto se fala de financiación autonómica, pero non se fala de abordar o reto da financiación local, dos concellos onde vivimos todos e todas”, por lo que reclamó de Rueda “que dote dun financiamento adecuado aos municipios para garantir a prestación dos servizos públicos, moitos deles competencias autonómicas que son derivadas aos concellos sen dotalos de recursos económicos”.

Xosé Regueira, a su vez, secundó esta valoración, calificando el POS+ de “plan revolucionario” y que permite la financiación de la “maioría da obra pública dos concellos”. La financiación local, apuntaba, “é a gran materia pendente do Estado e, conscientes diso, dende a Deputación queremos apoiar aos nosos 93 concellos a través deste Plan Único que, ademais, asumen cada vez máis competencias”. Y confrontó los 11.400 millones de euros a los que ascienden los presupuestos autonómicos con los “200 que ten a Deputación da Coruña”.