A Laracha acolle é un programa dirixido ás persoas inmigrantes empadroadas no termo municipal -prioritariamente mulleres- que ten por finalidade a súa inclusión social e cultural. Ten dúas liñas de acción complementarias: o taller de alfabetización nas linguas oficiais de Galicia e o espazo de expresión e participación cultural Exprésa-T, dirixido ao coñecemento dos costumes, funcionamento e valores da sociedade de acollida, intercambio e socialización, así como ao tratamento de temas transversais de xénero e coeducación.

No marco do espazo Exprésa-T, as quince participantes no programa -orixinarias de Marrocos, Paquistán, Ucraína, Colombia e Portugal- realizaron un obradoiro sobre bo trato e autocoidados que foi impartido por SEDRA-Federación de Planificación Familiar, unha organización que traballa para que todas as persoas poidan exercer o dereito a decidir libremente sobre a súa sexualidade e reprodución, así como a ter acceso aos servizos que precisen. A metodoloxía busca favorecer as dinámicas que fomenten a cohesión grupal e a participación. Trataron sobre o autocoñecemento e autocoidado do corpo a nivel externo e interno, a sexualidade e a saúde sexual.

As persoas interesadas en participar deben inscribirse no departamento de Servizos Sociais ou chamando ao 981 612 811.