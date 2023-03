Val do o Dubra será la octava localidad de Galicia en contar con una unidad de estimulación terapeútica para personas con alzheimer. Atendiendo una petición del alcalde, el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria de la Consellería de Política Social, Antón Acevedo, se desplazó este martes hasta Bembibre donde informó que la Xunta acaba de sacar a licitación, por 108.174 euros, la contratación de este servicio, que estará operativo en julio y contará con diez plazas. El alcalde, José Manuel Varela, agradeció que la Xunta eligiese Val do Dubra para poner en marcha esta aula y destacó que, una vez que la unidad esté operativa, “Val do Dubra vai contar cuns servizos sociais de primeiro nivel para atender á nosa veciñanza”. En este sentido el regidor dubrés se refirió a que el municipio ya cuenta con un aula de atención temprana y un aula de envejecimiento activo (con una treintena usuarios en cada caso) y que en los últimos años triplicó el número de horas financiadas por el Gobierno autonómico para el Servizo de Axuda no Fogar.