A Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, que preside Olga Campos, contabilizou este pasado mes de setembro un total de 2.623 visitas ao faro Vilán, o que supón un incremento do 33% respecto ao mesmo periodo do ano 2022. O 85% dos turistas chega ata Vilán procedentes de diversos puntos de España, maioritariamente das catro provincias galegas (34%). Madrid, Cataluña e Castela e León foron as comunidades das que chegaron máis visitantes nacionais, seguidas de Andalucía, País Vasco, Valencia, Castela a Mancha, Asturias e as Illas Baleares.

Pola súa banda, os visitantes procedentes do extranxeiro representan o 15% do total, destacando os chegados de Francia (17%), seguidos dos turistas de Alemaña, Italia, Reino Unido, Portugal e Suiza. Tamén visitaron o faro viaxeiros de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica e mesmo de Asia. O horario de visitas actual é de mércores a domingo de 11.00 a 14.00 e de 15.00 a 19.00 horas. Os luns e martes está pechado o faro.