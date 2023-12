El Ayuntamiento de Ordes cuenta por fin con un Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM, después de décadas de intentos fallidos. Así lo confirmaba el propio alcalde, José Luis Martínez, quien hace hincapié en que el documento "está adaptado a Lei 2/2016 do solo de Galicia, e que sen ningunha dúbida marcará o desenvolvemento dos vindeiros 20 anos no municipio".

El regidor, que habla de una "xornada histórica", recordaba también que constituyó "unha prioridade absoluta para Ordes: para a administración local, para os propietarios e por suposto para as empresas, os verdadeiros motores do tecido produtivo e do emprego en calquera economía". Entre los efectos positivos, la misma fuente cita "a posibilidade de ampliar nos vindeiros anos o parque empresarial de Merelle, con todas as consecuencias que diso se derivan", así como la dotación de suelo industrial en Pardiñas, junto a la AP-9.

Pero, asimismo, resalta las facilidades para "a reactivación do sector da vivenda en Ordes, especialmente en moitos dos nosos núcleos rurais; e a vez dispoñer de solo de uso terciario, de servizos e de equipamentos. Ben seguro que grazas a todo iso fixaremos poboación, hoxe a cifra no censo é 12.823 empadroados, e atraeremos a outra do exterior, que marque residencia nun Concello como o noso, con moi boas comunicacións, a medio camiño de Santiago e A Coruña".