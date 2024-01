Preto de 80 escolares de Primaria do CEIP Milladoiro de Malpica e do CEIP Baíñas de Vimianzo desprazáronse á sede de Sogama en Cerceda para experimentar a visita virtual que a empresa instaurou nas súas dependencias e a través da cal se pode visualizar, con todo luxo de detalle, o tratamento que reciben os residuos municipais procedentes de 295 concellos galegos. Equipados con lentes inmersivos de 360º, os alumnos camiñaron e voaron polas plantas de clasificación de envases, de recuperación de materiais contidos no lixo en masa, de elaboración de combustible, de coxeración e de produción de electricidade a partir da fracción non reciclable. Máis alá da visita virtual, tiveron tamén a oportunidade de xogar coas máquinas Arcade de recollida selectiva e facer un itinerario en autobús polo complexo medioambiental, onde formularon dúbidas e fixeron numerosos comentarios. A experiencia permitiulles seguir o camiño polo que discorre o residuo desde que entra en Sogama ata que sae convertido en recurso.