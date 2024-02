A Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado dedicaralle un décimo da lotería á igrexa de Santa María da Atalaia de Laxe, que foi declarada como Ben de Interese Cultural (BIC) pola Xunta de Galicia en xaneiro de 2021. Unha decisión que vén a dar resposta á petición feita pola concellería de Turismo, Comercio, Hostalaría e Cultura do Concello laxense, que preside Raquel Lema.

A administración local xa recibiu a confirmación de que a súa petición verase cumprida no sorteo número 17/24, do xoves 29 de febreiro. Os décimos da referida data terán como imaxe principal a do templo parroquial laxense. Esta é a primeira vez que un monumento deste Concello vai aparecer nun décimo da Lotería Nacional, “o que supón unha gran promoción turística do noso destino a nivel nacional. Trátase dun fito moi importante na promoción turística dos nosos recursos, que agardamos que se poida repetir”, subliñan dende o goberno local laxense.

“Queremos agradecer á Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado o seu interese e apoio a esta iniciativa. Desexamos tamén moita sorte a todas aquelas persoas que merquen este décimo coa imaxe dun dos valores patrimoniais do noso municipio”, engaden.