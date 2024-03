As antigas telleiras fan renacer os vínculos que no século XX unían á Laracha co Baixo Miño

O escritor, documentalista e historiador Xabier Maceiras recuperará no libro As Telleiras da Laracha e os cabaqueiros do Baixo Miño os vínculos que durante o século XX uniron ao municipio larachés cos do Rosal e A Guarda. A obra, editada polo Concello da Laracha, verá a luz a finais de setembro, e pretende ser unha homenaxe a unha industria tan importante para o municipio dende hai máis dun século, e que aínda se mantén na actualidade. Ademais, quérese recuperar a memoria das antigas telleiras, dos seus propietarios e dos centos de persoas que traballaban nelas.

Moitos deses traballadores chegaron á Laracha procedentes do Rosal e A Guarda. É por iso que os tres rexedores, José Manuel López (A Laracha), Ánxela Fernández (O Rosal) e Roberto Carrero (A Guarda) avaliaron nunha xuntanzan a posibilidade de levar a cabo iniciativas de carácter oficial como un irmandamento que faga de conexión entre os tres concellos e favorezan a posta en valor da historia das telleiras larachesas e dos cabaqueiros do Baixo Miño.