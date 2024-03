Dos mil ayudas de la Xunta impulsaron la compra de bicis eléctricas por 2 millones

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade lanzó el año pasado el programa EBici, dirigido al fomento del uso de bicicletas eléctricas con pedaleo asistido y de bicicletas de mano híbridas o eléctricas para sillas de ruedas, mediante una línea de subvenciones para su adquisición. El objetivo de la iniciativa es fomentar el cambio de hábitos de movilidad para reducir las repercusiones sobre el entorno natural, apostando al tiempo por modos de transporte sostenibles y saludables.

Y, a juzgar por las cifras, el balance de esta primera convocatoria es todo un éxito. Se concedieron 2.018 ayudas por un total de 998.531 €, lo que permitió adquirir bicicletas por un importe de más de dos millones.

En la provincia de Pontevedra se otorgaron 1.173 ayudas por un total de 583.824 € (generando un volumen de compras de 1.193.543 €); en la de A Coruña, 512 por 249.556 € (con un movimiento de 484.577 €); en la de Ourense, 214 por 106.186 € (con un movimiento de 229.401 €); y en la de Lugo, 119 por 58.963 € (con un movimiento de 118.119 €).

Los beneficiarios pertenecen a un total de 185 concellos, 13 de los cuales son del cinturón compostelano. En este ámbito, la localidad en la que más ayudas se concedieron es Ribeira, con 22, seguida de Ames (21); A Estrada (16); Teo (15); Noia y Lalín (8 en cada caso); Oroso y Melide (7); Ordes (6); Cee, Boiro, Trazo y A Pobra (5); Caldas de Reis, O Son y Valga (4); Vedra, Muros y Carballo (3); Pontecesures, Outes, Brión, A Laracha, Rianxo y Catoira (2); y Fisterra, Arzúa, Padrón, Silleda, Cabana, Boqueixón y O Pino (1 en cada caso).

A nivel regional, el mayor número de ayudas se otorgó en Vigo (410), por importe de 201.966 euros y que se tradujeron en un volumen de negocio de 396.615 euros.

Este año la línea de incentivos para la compra de bicicletas eléctricas de la Xunta sigue en vigor, en iguales condiciones que en 2023, y cuenta con un importe de 700.000 euros.

La convocatoria lanzada el año pasado era bianual, para los años 2023 y 2024, con un presupuesto global de 1,7 millones de euros. Esa orden de ayudas amplió, además, el objeto de la convocatoria para facilitar la adaptación de las sillas de ruedas de personas con movilidad reducida.

Las entidades colaboradoras del programa son las encargadas de presentar telemáticamente la solicitud de ayuda, por lo que la persona interesada en la adquisición de bicicletas eléctricas tiene que tramitar el incentivo de la Xunta a través de alguna de las entidades adheridas.

DEL 50 AL 70 POR CIENTO. Las ayudas de la Xunta para la compra de bicicletas eléctricas se otorgan en régimen de concurrencia no competitiva. Con carácter general, el importe de la subvención es de hasta el 50% del precio de la bicicleta eléctrica con pedaleo asistido, con el límite máximo de 500 €. En el caso de integrantes de una familia numerosa, llega hasta el 60%, con un límite de 600 €. Y el tope para quien forme parte de una familia numerosa con categoría especial es del 70%, con una cuantía máxima de 700 €. Igualmente, las ayudas alcanzan hasta el 70% del importe de las bicicletas de mano para sillas de ruedas, con el mismo tope de 700 €. El programa EBici intenta impulsar los modos de transporte no motorizados en el ámbito urbano e interurbano. Estos movimientos concentran gran parte de los desplazamientos cotidianos (en la mayoría de casos, la distancia oscila de 2 a 12 km).

A PAISAXE DE GALICIA DESDE A BICICLETA. La Xunta apostará este año por la ampliación y refuerzo del visor digital A paisaxe de Galicia desde a bicicleta, una aplicación web del Instituto de Estudos do Territorio (IET) disponible desde hace casi año y medio y que a día de hoy incluye 52 rutas con una extensión de más de 2.300 kilómetros, con recorridos perfectamente cartografiados y en formato descargable.

Tal y como avanzó este viernes la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, durante la reunión del Consejo Rector del IET, a lo largo de este año se prevé incorporar al visor 25 nuevos itinerarios, por lo que el objetivo es llegar a ofrecer cerca de 80 rutas ciclistas, con una extensión de casi 3.000 kilómetros, lo que permitirá que aficionados al ciclismo y turistas en general puedan conocer la Comunidad de una manera diferente.

Tras incidir en el éxito de esta herramienta digital y recordar que la semana pasada fue presentada en el marco del 36º Congreso de la Unión Europea de Ciclismo, que se celebró en Santiago, la vicepresidenta segunda en funciones animó a todas las personas interesadas en el ciclismo a explorar el visor del IET y acceder a la información de interés sobre algunos de los rincones más interesantes para explorar desde la bicicleta.

Entre los itinerarios cartografiados figuran, por ejemplo, los de Porto dos Ancares, Fragas do Eume, Val do Ulla, Ribeira Sacra, Monte Pindo, Serra do Xurés, Centro Xeográfico de Galicia, Barbanza... Todas ellas rutas de gran valor paisajístico.

52 RUTAS CICLOTURÍSTICAS. En septiembre de 2022, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda activó una plataforma digital con 52 rutas cicloturísticas por toda Galicia, perfectamente cartografiadas y en formato descargable para facilitar su consulta desde diferentes dispositivos electrónicos.

Todas estas rutas, que suman 2.300 kilómetros, fueron escogidas por su valor paisajístico, por la seguridad y por ser aptas para circular en bicicleta en un grado alto.

Trece de ellas están en el cinturón compostelano y suman 677,7 kilómetros (el 29,46% del total).

Se trata de las rutas Ordes por Sigüeiro (40,24 km); Ordes Integral (86,26); Ordes por Vilacoba (63,64); Ordes por Cabaleiros (39,68); Ordes por Monte Xalo (61,47); Ordes polo Alto da Cerdeira (55,15); Ordes por Frades (63,50); Val do Ulla (33,91); Monte Pindo (30,12); Centro Xeográfico de Galicia desde Lalín (29,30), desde Melide (36) y desde Chantada (34,29); y Barbanza (con un itinerario de 54,89 kilómetros y otro de 49,32, que convierten esta ruta circular en la mayor de la comarca).

