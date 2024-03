Los clásicos del cine llegan hasta Milladoiro: desde ‘Les 400 Coups’ a 'The Straight Story’

Acaba de presentarse la nueva edición de Abril de Cine, el programa cultural que se celebra en Ames por cuarto año consecutivo y que en esta ocasión ofrecerá la proyección de Verano 1993, Les 400 Coups (Os 400 golpes), The Straigth Story (Unha historia verdadeira) e In the mood for love (Desexando amar), siempre a las 20.00 horas y en el auditorio de la casa de la cultura de Milladoiro.

Las proyecciones serán en versión original subtitulada y contarán con un invitado del campo de la cultura (cine, música, literatura...). En esta edición estarán presentes la actriz Ledicia Sola, el escritor Diego Ameixeiras, el cineasta Alfonso Zarauza, y la actriz y directora Jaione Camborda. Cada uno de ellos participará en un pequeño coloquio al finalizar cada film para ahondar en los aspectos más llamativos de la obra audiovisual. También al inicio habrá una pequeña presentación para orientar al público con un par de claves sobre lo filme antes de la proyección.

Este nuevo ciclo de Abril de Cine comenzará el próximo jueves día 4, con la película Verano 1993, dirigida por Carla Simón y galardonada con tres premios Goya (mejor dirección novel, mejor actriz revelación y mejor interpretación masculina). En ella se narra la historia de Frida, una niña de seis años que afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Durante la proyección del filme los espectadores estarán acompañados por la actriz Ledicia Sola.

La oferta

La siguiente sesión tendrá lugar el 11 de abril: Les 400 Coups, obra clave de la nouvelle vague en la que se cuenta la historia de Antoine Doinel, quien con 14 años no solo es testigo de los problemas de pareja de sus padres, sino que debe soportar las exigencias de un severo profesor.

El film The Straigth Story (Una historia verdadera), de David Lynch, se proyectará el martes 16 de abril, y narra el viaje de Alvin Straight, un anciano que vive con su hija con discapacidad, para ver a su hermano enfermo. La última de las sesiones de largometrajes del Abril de Cine se desarrollará el 23 de abril. Se proyectará In the mood for love (Deseando amar), un film asiático que se desarrolla en el Hong Kong de 1962.

En la presentación participaron el concejal de Cultura y alcalde de Ames, Blas García; la técnica del departamento, María Vázquez; y el coordinador del ciclo, guionista, profesor de audiovisuales y gestor cultural, Javier Trigales. Precisamente, el regidor destacó que “en Ames xa é unha tradición facer dous ciclos de cine, un antes do verán e outro despois. O ciclo de Abril de Cine supón facer algo distinto ao habitual, facendo proxeccións en versión orixinal subtitulada”, apuntaba. Las entradas se pueden adquirir en la Billeteira electrónica amesá.

Mejoras viarias en Agrón

Sin salir de Ames, los viales de A Garea y Sandar, en la parroquia de Agrón, dispondrán de pavimentación renovada tras adjudicar la junta de gobierno local el pasado 31 de agosto las obras de mejora para estos núcleos a la empresa Aquablue Sistemas Constructivos SL, por un importe de 239.766 €, con iva. El objetivo de esta mejora es que las carreteras de ambos núcleos estén correctamente acondicionadas, incrementando su funcionalidad y seguridad. Las actuaciones están ya en marcha, y esta semana el alcalde de Ames, Blas García, y el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, visitaron la zona para comprobar como se están desarrollando los trabajos, acompañados por Esteban De la Fuente, técnico municipal del Ciclo Integral da Auga; y Juan Calvo, responsable da Brigada de Obras.