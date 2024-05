Impulsan tres novos proxectos desde Lab Barbanza, en Boiro

O espazo coworking Lab Barbanza, de Boiro, acolle tres novos emprendedores que apostan pola tecnoloxía para desenvolver uns innovadores proxectos orientados cara os sectores do agro e do mar, e tamén o da publicidade nos ámbitos urbanos. O alcalde, José Ramón Romero, visitou este mércores o Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira para coñecer aos novos coworkers.

Entre estas novas empresas, moi comprometidas coa tecnoloxía, destacan, segundo subliñan desde o Concello de Boiro, unha start up con enfoque tecnolóxico orientado a mellorar os procesos industriais e de cultivo. Mediante un sistema de captura de datos os promotores desta iniciativa conseguen ofrecer solucións innovadoras que permiten integrar a perspectiva sostible optimizando prácticas no agro, na xestión dos recursos hídricos e a conservación de ecosistemas mariños.

Outra das iniciativas vai levar a cabo un proxecto que busca aproveitar as algas que chegan á nosa costa e transformalas para ser utilizadas como, por exemplo, fertilizantes. Un proxecto empresarial de economía circular que busca un uso das algas que se retiran da praia.

A terceira das novas empresas que xa está desenvolvendo a súa actividade no Lab Barbanza busca optimizar o marketing off-line a través da utilización creativa de fachadas, baixos e elementos urbanos como soportes publicitarios.

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, deulles a benvida ao espazo e animounos que a aproveiten a oportunidade de poder desenvolver a súa actividade empresarial no centro: “A xeración de emprego é un dos piares fundamentais deste goberno pois consideramos que o crecemento económico dun municipio vén de man das empresas, por iso apostamos pola formación, o emprego e o emprendemento, tres aspectos que se materializan neste centro”.

Estas empresas súmanse a outras que xa viñan desenvolvendo a súa actividade no Lab Barbanza, un espazo coworking que forma parte da Rede de Espazos de Traballo da Deputación da Coruña. As solicitudes para formar parte do espazo están abertas e poden facerse presentando a correspondente solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Boiro.

Desbroce de vías e camiños

Por outra banda, o Concello informa que, desde a primeira semana de maio, estanse a realizar de xeito progresivo en todas as parroquias as tarefas de desbroce que se levan a cabo dúas veces ano. Priorízanse os lugares nos que pode existir un perigo por motivos de visibilidade de condutores e peóns, así como a prevención de lumes.