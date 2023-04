La SD Compostela anunció este miércoles la llegada del entrenador Juan Carlos Álvarez, que se hará cargo del equipo hasta final de temporada. El vigués dirigió ayer mismo su primera sesión y fue presentado en la Brasería A Grella, patrocinadora del club.

El Compos incorpora así al que será el tercer técnico de esta temporada, tras Fabiano Soares, cuya destitución generó una gran polémica, y Cardeñosa, que pasó de ser el segundo del brasileño a dirigir al equipo en estos dos últimos partidos. Tras cosechar un empate en Torrelavega y caer en casa ante el líder, el club ha apostado por Juan Carlos Andrés para cerrar esta movida temporada. Además, Cardeñosa será su segundo volviendo a su cargo anterior.

Juan Carlos, con tan solo 19 años, comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del RC Celta. Tras varias temporadas de experiencia en el fútbol formativo, y como ayudante en diversos clubes amateurs, con 24 años se convirtió en el entrenador más joven de España en dirigir un club de categoría nacional, haciéndose cargo del Gondomar C.F., con el que militó en el grupo gallego de 3ª división. Inició así una larga etapa de 15 años dirigiendo clubes de 3ª división en Galicia, superando los 400 partidos en la categoría con el Gondomar, Alondras, Rápido de Bouzas y Boiro. En el año 2015, con tan solo 40 años, dio el salto al fútbol profesional de la mano de Eusebio Sacristán. El de La Seca lo incorporó a su staff como 2º entrenador, convirtiéndose en su mano derecha en las tres temporadas del pucelano en la Real Sociedad, equipo en el que consiguieron la clasificación para la Europa League, y posteriormente en el Girona.

En su presentación como técnico del Compos, Juan Carlos agradeció a la directiva la confianza que le deposita, firmando “hasta final de temporada”, aunque el vigués espera que “sea mucho más” y no escatimó en mostrar sus intenciones: “Ojalá podamos ayudar a que esta temporada, en la que han pasado muchas cosas, tenga un final feliz”.

Aspira, por lo tanto, ha conseguir ese ansiado ascenso le podría otorgar el play-off: “Mi sensación es que podemos vivir algo bonito dentro de dos meses, y esa es la idea con la que vengo”, algo para lo que necesitará enchufar a toda la plantilla. “Vamos a intentar que los futbolistas vuelvan a tener buenas sensaciones, que el equipo vuelva a sentirse cómodo y así podremos conseguir el objetivo: Entrar en el play-off y ascender”.

Sin embargo esto no será nada sencillo, pues a la dificultad propia de subir en una promoción hay que sumar el poco tiempo del que dispone el vigués para adaptar el equipo a su estilo, algo de lo que es plenamente consciente: “Hay que asumir la situación y el momento en el que está. Quedan seis partidos y al fubtolista tampoco lo podemos volver loco con mil ideas. No estamos en junio ni agosto, estamos en abril y lógicamente sólo puedo transmitir las ideas que siento y como entiendo el fútbol. Buscaremos que con pocas ideas sean capaces de representar lo que yo intento”, señaló Juan Carlos, que ya vislumbra la esedé que le gustaría ver sobre el terreno de juego: “Vamos a intentar ser un equipo que presione en campo contrario, que lleve la iniciativa de juego y que gane los partidos. Claro que aquí, respondiendo a una pregunta, es muy sencillo decirlo, luego hay que ser capaces de trasladarlo al campo, conseguir que los jugadores tengan la información y sean capaces de ponerla en común entre los once que estén jugando. Eso es más difícil de lo que creemos y sólo queda trabajar cada día para ayudarles a recuperar la confianza”, para lo que da una clave, “que se vuelvan a sentir con esa capacidad de poder afrontar cualquier partido y ganarlo”.

Otro factor que pondrá las cosas difíciles al nuevo entrenador del Compos es el calendario que le queda al equipo, teniendo que enfrentarse a rivales directos que también están en play-off (como el Avilés este mismo domingo o el Valladolid) o que están al acecho del mismo (Rayo Cantabria o incluso Marino de Luanco). “Lo podemos ver de dos maneras, como un problema o una cosa buena. Si le ganamos al Avilés, tenemos un trecho recorrido al sacar tres puntos contra un rival directo”, asegura al respecto Juan Carlos, que añade: “El calendario ya estaba puesto cuando llegué y hay que afrontarlo como viene, con la intención de ganar y cuando es contra un rival tendrá una incidencia mucho mayor el resultado. Todos los partidos son importantes y van a ser difíciles, tanto contra los de arriba como contra los de abajo. Es más una cuestión nuestra, de como seamos capaces de comportarnos y rendir en el campo”.

“Creo que hay un grupo de futbolistas fantásticos, con una predisposición muy buena y que sienten la necesidad de recuperar un buen camino que llevaban, y que por las circunstancias que sean se ha torcido. El ánimo no lo han perdido y la intención es fantástica”, concluyó Juan Carlos Andrés, que debutará este domingo (19.00 horas) ante el Real Avilés. Cabe señalar, además, que el autobús gratuito lanzado por el club ha alcanzado el número de plazas mínimas para viajar, por lo que habrá un buen grupo de aficonados del Compos en el estadio Román Suárez Puerta.