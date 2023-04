La SD Compostela anunció esta mañana el fichaje de Juan Carlos Andrés, técnico vigués con amplia experiencia en equipos gallegos y que llegó a ser el segundo entrenador de Eusebio Sacristán en la Real Sociedad. Este nuevo giro de timón en el Compos responde a la urgente necesidad de volver a la senda de la victoria para no caer de los puestos de play-off, algo que parecía casi asegurado hace poco más de un mes. El equipo, tras una excelene primera vuelta que le hacía mirar hacia el liderato, comenzó el 2023 a buen ritmo pero este se fue diluyendo lentamente. Marzo fue el mes en el que comenzo "la tormenta", cuando tras 3 jornadas sin ganar, el club cesó al brasileño Fabiano Soares.

La decisión, tomada con el equipo en 2º posición y todavía con un pequeño colchón sobre la 6º (es decir, sobre la salida de los puestos de promoción) provocó un gran enfado entre los aficionados de la 'esedé', que en el derbi contra el Arenteiro ovacionaron en varias ocasiones a "O Rei", mostrando su desacuerdo con la decisión de la entidad y en especial con su directiva, a la que pidieron su dimisión también en reiteradas ocasiones durante y después del encuentro.

Fabiano había sido substituido por su segundo, Cardeñosa, dando lugar a múltiples teorías en la afición sobre un posible ambiente de crispación en el interior del club. De una forma u otra, la directiva aseguró que la decisión "fue consensuada" y con ella se pretendía "evitar que suciedese lo del año pasado. Entonces el equipo también estaba en play-off, los resultados fueron a peor y no se hizo nada, quedándonos finalmente fuera de los puestos de promoción". Algo que no consoló a los compostelanistas, pues no consideraron que la situación fuese tan similar. Cabe señalar que Fabiano se fue con el equipo 2º y con 45 puntos, mientras Rodri Veiga, a la misma altura del campeonato, iba 5º con 38 puntos. El cariño de la afición a "O Rei" por su pasado como jugador también tuvo su peso en el enfado de los santiagueses.

Con Cardeñosa al mando, el equipo ha disputado tan solo dos partidos. El primero, tras apenas cuatro días en el cargo, fue el empate a unos en Torrelavega, resultado insuficiente pese a la buena noticia de volver a marcar gol varias semanas después. Y este finde, ante el líder, el Compos cayó por 1-3 tras una polémica expulsión de Roque. Dos resultados que relegaron a la esedé a la 4ª posición, empatado a puntos además con el 5º, el Valladolid Promesas.

A falta de tan solo 6 partidos, la apuesta de cambiar de entrenador parece igual de arriesgada que hace dos semanas. Juan Carlos Andrés tiene por delante una misión muy difícil, pues deberá adaptarse a toda velocidad y empezar a sumar de 3 cuanto antes para no caer de los play-off. Algo que no será nada sencillo viendo el que será su debut: la visita al 2º clasificado, el Real Avilés, que llega en su mejor momento de la temporada tras ganar 4 de sus últimos 5 partidos.